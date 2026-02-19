Increíble: una feroz tormenta golpeó a Santa Fe exactamente 10 años atrás

La tapa de El Litoral dio cuenta de la gravedad de la situación.
Qué pasó
Los registros de El Litoral permiten recorrer la evolución de un fenómeno meteorológico severo, que tumbó árboles, inundó calles y generó un sinfín de problemas urbanos para la ciudad capital.
“Desolador era el paisaje urbano esta mañana en la ciudad de Santa Fe tras el paso de una fuerte tormenta con ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora. El temporal se inició poco antes de las 8 de la mañana, cuando muchos ciudadanos salían a las calles para iniciar sus tareas cotidianas, lo que hizo más dramática la situación”, describió la crónica periodística.
“Durante una recorrida por distintos barrios se pudo comprobar que en las calles arboladas había al menos ramas caídas y en la mayoría también árboles derribados por el viento. La fuerte sudestada cortó cables de distintos servicios, voló chapas, techos, carteles y derribó muros”, agregaba la nota.
La magnitud del fenómeno fue tal que El Litoral le dedicó una amplia cobertura tanto en web como en la edición impresa de aquel viernes.
En la Costanera, el parque de diversiones sufrió con la tormenta. Foto: Flavio Raina
Balance de una jornada complicada
En otro artículo, se daba cuenta del balance oficial de lo ocurrido. “La tempestad de esta mañana, con vientos de entre 80 y 110 kilómetros por hora, azotó el arbolado, hizo estallar vidrios y voló carteles, techos y toldos. Las zonas más afectadas fueron el sur y el centro-este de la capital provincial”, enumeraba.
En la circunvalación también hubo problemas. Foto: Flavio Raina
“El intendente de la ciudad, José Corral, estimó que ‘llevará varias semanas que la situación vuelva a la normalidad', en una conferencia de prensa que se realizó antes del mediodía en el Centro de Operaciones del Municipio”, sumaba.
Los árboles en la plaza Colón cayeron sobre autos. Foto: Flavio Raina
“Consultado sobre la cantidad de árboles caídos, no pudo precisar la cifra, pero aseguró que ‘son miles, no cientos, sino miles’. En consecuencia, los principales problemas son la obstrucción de muchísimas calles de la ciudad y la rotura de cables de luz y teléfono. Casi toda la ciudad, salvo el centro y la zona de bulevar, se encuentra sin energía eléctrica”, agregaba.
Las consecuencias de aquel temporal duraron varios días. Foto: Flavio Raina
Las líneas de colectivo no pudieron funcionar por el bloqueo de las arterias. En la medida en que se vayan despejando las ramas y árboles caídos se irá restableciendo el servicio de transporte público.