Crecida de un arroyo arrastró una vivienda en Paraná: madre e hija desaparecieron

Un intenso temporal de lluvia y viento golpeó Paraná durante la madrugada de este jueves, generando situaciones de extrema emergencia en la zona del arroyo Las Viejas. La creciente arrastró una vivienda con una familia en su interior; tres integrantes lograron ser rescatados, mientras que una mujer y su hija permanecen desaparecidas.
Según fuentes policiales, durante las primeras horas del día, la corriente del arroyo se llevó la casa mientras sus ocupantes estaban adentro. Tres personas fueron salvadas, pero la búsqueda de la mujer de 32 años, Patricia Mena, y su hija de 10 años, Chiara, continúa sin resultados.
Operativo de rescate
A media mañana, los equipos de rescate ampliaron el operativo, extendiendo la búsqueda a otros tramos del arroyo para reforzar la localización de madre e hija. Las autoridades alertaron sobre la dificultad de las tareas debido al nivel elevado del agua, que complicaba el acceso y aumentaba el riesgo de las operaciones.
“El agua mantiene un nivel elevado y eso complica las labores de búsqueda”, señaló Claudio González, jefe de Policía. Vecinos informaron que el arroyo Las Viejas creció hasta dos metros en pocas horas, generando un caudal intenso y peligroso.
Precauciones y alerta meteorológica
Aunque cerca del mediodía el nivel del agua comenzó a descender, las autoridades insistieron en que la población no intente ingresar al arroyo y que cualquier información relevante se reporte inmediatamente a la policía.
La vivienda afectada estaba sobre la calle Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown, a pocos metros del arroyo. Tras el incidente, bomberos, efectivos policiales y vecinos lograron localizar al padre de la familia y a dos de sus hijos, quienes fueron rescatados sanos y salvos.
El padre fue hallado a pocos metros del arroyo después de ser arrastrado por la corriente, mientras que los otros dos hijos fueron rescatados poco después. Sin embargo, Patricia Mena y su hija Chiara continúan desaparecidas.
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía vigente un alerta por posibles tormentas fuertes en la región. Por su parte, las autoridades locales reiteraron el llamado a evitar circular por zonas de riesgo mientras persistan las lluvias intensas.