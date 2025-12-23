Clausuraron un geriátrico en Mar del Plata tras la agresión a un hombre de 89 años

Un violento episodio ocurrido en un geriátrico de Mar del Plata derivó en una denuncia penal, una investigación judicial y la posterior clausura del establecimiento. El caso tomó estado público luego de que se difundieran imágenes de una cámara de seguridad interna que registraron la agresión sufrida por Héctor Salas, un hombre de 89 años con diagnóstico de Alzheimer.
El hecho ocurrió en la residencia Posada Punta Mogotes, ubicada en General Pacheco al 2000. Allí, el adulto mayor fue encontrado por su nieta con visibles lesiones en el rostro y en las manos, lo que motivó una inmediata presentación ante la Justicia y la intervención de las autoridades municipales.
La causa quedó a cargo de la fiscal Carolina Castañeda, quien investiga las circunstancias en las que se produjeron las agresiones. Salas debió recibir asistencia médica tras constatarse lesiones de consideración, entre ellas fracturas en la mano derecha, especialmente en el dedo pulgar.
El expediente se tramita en la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales y permanece a la espera de nuevos informes médicos que permitan determinar con mayor precisión el alcance del daño sufrido por la víctima. Mientras tanto, la fiscal ordenó una inspección integral del lugar.
Durante la inspección general realizada en el geriátrico, se detectaron múltiples irregularidades en su funcionamiento. Entre ellas, deficiencias en la habilitación, falencias en las medidas de seguridad y una cantidad insuficiente de personal para la atención de los residentes.
Ante este panorama, las autoridades dispusieron la clausura del establecimiento. La medida fue adoptada luego de la denuncia presentada por la familia del adulto mayor, que amplió su declaración con el patrocinio de un abogado particular.
El video delataque
El caso se conoció públicamente tras la difusión del registro fílmico captado por las cámaras de seguridad del geriátrico. En las imágenes se observa una sala de estar con varios adultos mayores y, en el centro de la escena, a Héctor Salas rodeado por personas que serían empleadas del lugar.
Si bien la disposición de quienes rodeaban a la víctima dificulta advertir con claridad cada movimiento, el video permite percibir un contexto de tensión en el que el hombre habría sido agredido. La familia aportó tanto el material audiovisual como fotografías a la causa judicial.
La nieta de la víctima relató que fue una visita familiar la que permitió advertir las lesiones. Según explicó, otras nietas notaron heridas en los ojos, la boca y las manos del hombre, lo que encendió la alarma.
Eldescargodelgeriátrico
De acuerdo con la denuncia, la responsable del geriátrico habría intentado justificar lo ocurrido argumentando que el anciano sufrió un “brote psicótico” tras negarse a tomar una medicación. Desde la familia cuestionaron esa explicación y señalaron que existían alternativas para administrar el medicamento sin recurrir a la violencia.
Antes de ser retirado del establecimiento, Salas habló con sus nietas en un video que luego se difundió en redes sociales. Allí expresó frases que reflejaron el impacto emocional del episodio y su deseo de abandonar el lugar de inmediato.