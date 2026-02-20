Intentó cruzar a Chile 18 restos fósiles ocultos en el baúl y fue detenido

Un hombre quedó imputado y fue derivado a los Carabineros de Chile luego de intentar trasladar de manera irregular 18 piezas de restos fósiles desde la provincia de Mendoza hacia Chile. El hecho ocurrió en el Paso Internacional Pehuenche, donde el transporte ilegal fue detectado durante un control de rutina.
Mirá tambiénFue a pasear a la playa de Holy Island y encontró un “fósil sonriente” con una asombrosa historia
El procedimiento estuvo a cargo del Servicio Nacional de Aduanas, cuyos agentes revisaron el vehículo y encontraron los restos ocultos en el baúl, sin documentación que acreditara su origen ni autorización para su exportación.
Qué tipo de piezas transportaba
Según la información oficial, los restos incautados corresponden a amonites, moluscos marinos prehistóricos que se extinguieron hace millones de años. Estos fósiles se reconocen por su característica forma espiralada y poseen un alto valor paleontológico.
Las autoridades aduaneras explicaron que este tipo de piezas se encuentra protegido por la normativa vigente debido a su relevancia científica y cultural. Por ese motivo, cualquier traslado fuera del país requiere permisos específicos emitidos por los organismos competentes.
Durante la inspección, los agentes detectaron que los fósiles se encontraban envueltos y acondicionados para su transporte, lo que reforzó la sospecha de una maniobra planificada para cruzarlos de manera ilegal hacia territorio chileno, con destino a la Región del Maule.
Incautación
Tras el hallazgo, el personal de Aduanas procedió a la incautación inmediata de las piezas y dio intervención a las autoridades correspondientes. El conductor quedó a disposición de la justicia y fue derivado a Carabineros, que continuaron con las actuaciones de rigor.
Las 18 piezas serán sometidas a peritajes especializados para determinar su autenticidad, antigüedad y procedencia. Estos estudios permitirán establecer si se trata de fósiles originales y si provienen de yacimientos protegidos, un dato clave para la investigación.
Desde Aduanas recordaron que los fósiles integran el patrimonio cultural y científico, y que su extracción, comercialización o traslado sin autorización constituye una infracción grave, con posibles consecuencias penales y administrativas.
Controles reforzados
El Paso Pehuenche conecta el sur de Mendoza con la Región del Maule y registra un tránsito constante de vehículos particulares, transporte turístico y cargas comerciales. Por ese motivo, se mantiene como uno de los puntos estratégicos para los controles aduaneros.
Las fiscalizaciones en este corredor buscan prevenir el contrabando y la salida ilegal de bienes protegidos, entre ellos fósiles, piezas arqueológicas y otros elementos de valor patrimonial. El operativo que permitió detectar este intento de traslado irregular se enmarca dentro de esos controles habituales.