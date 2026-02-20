Reino Unido

Fue a pasear a la playa de Holy Island y encontró un “fósil sonriente” con una asombrosa historia

Se trata de fragmentos fosilizados del tallo de un crinoideo, un animal marino que habita en los océanos desde hace más de 500 millones de años, desde el período Cámbrico y cuyas “cuentas” se usan en los “rosarios de San Cuthbert”, una artesanía típica de la región de Northumberland.