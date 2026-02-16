Descubrimiento en Capitán Bermúdez: rescataron restos de megafauna extinta
En Capitán Bermúdez hallaron restos fósiles de megafauna extinta con más de 10 mil años. El rescate lo encabezó el antropólogo Andrés Gil: apareció un fémur de 53 cm con cadera y vértebras y aún no se identificó la especie.
El hallazgo se realizó en las barrancas del río Paraná, en Capitán Bermúdez, el 3 de agosto de 2025.
Las barrancas del río Paraná, en Capitán Bermúdez, volvieron a entregar una pieza de pasado profundo: restos fósiles de megafauna extinguida con una antigüedad estimada en más de 10 mil años, en un hallazgo que ya inició su camino científico y de conservación.
El descubrimiento se concretó el 3 de agosto de 2025 y estuvo a cargo del antropólogo bermudense Andrés Gil, docente de la Universidad Nacional de Rosario y coordinador del Área de Laboratorio y Colecciones del Museo del Río Paraná.
Entre los restos recuperados hay un fémur de 53 centímetros articulado con una cadera y dos vértebras.
Un fémur de 53 centímetros y una identidad por definir
Entre las piezas recuperadas se destaca un fémur de 53 centímetros de largo, articulado con una cadera y dos vértebras. Se trata de restos de un ejemplar de gran porte, aunque por ahora no hay precisión sobre la especie a la que pertenecía.
La excavación se realizó junto a la estudiante avanzada de Antropología Lara Moschettoni, con asistencia técnica del paleontólogo santafesino Raúl Vezzosi, investigador del Conicet, en un trabajo que combinó rescate en terreno y criterios de preservación.
Del rescate al laboratorio: estabilización, limpieza y resguardo
Los fósiles ingresaron en una etapa clave: estabilización y limpieza. Son pasos necesarios para que el material pueda estudiarse con anatomía comparada y así avanzar hacia una identificación certera, sin comprometer la integridad de las piezas.
El conjunto fue trasladado al laboratorio del Museo del Río Paraná, en Puerto General San Martín, donde quedará resguardado mientras se completan las tareas técnicas. Luego, se definirá su conservación a largo plazo y una eventual exhibición, cuando Bermúdez cuente con el espacio adecuado.
El hallazgo también dialoga con un antecedente cercano: en 2016, en el mismo sector de barrancas, Gil había recuperado fragmentos de cráneo de un perezoso gigante, en un trabajo que también contó con participación de Vezzosi.