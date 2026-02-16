En la orilla del Paraná

Descubrimiento en Capitán Bermúdez: rescataron restos de megafauna extinta

En Capitán Bermúdez hallaron restos fósiles de megafauna extinta con más de 10 mil años. El rescate lo encabezó el antropólogo Andrés Gil: apareció un fémur de 53 cm con cadera y vértebras y aún no se identificó la especie.