Golpearon a un inspector municipal en un control de alcoholemia; hay tres aprehendidos

La madrugada del viernes volvió a dejar una postal preocupante en la ciudad. Esta vez el escenario fue una de las esquinas más transitadas de Santa Fe: Bulevar Pellegrini y avenida López y Planes, a metros del Club Unión. Allí, en pleno operativo de control de alcoholemia, un inspector municipal terminó golpeado y hospitalizado tras ser atacado por tres hombres.
Eran las 4.41 cuando el 911 recibió el pedido de colaboración. Desde el móvil municipal advertían que el procedimiento se había desmadrado. En cuestión de minutos, la escena pasó de una rutina de control a una gresca abierta.
Alcoholizados y violentos
Según la información oficial, todo comenzó cuando agentes municipales detuvieron un automóvil y practicaron el test de alcoholemia al conductor. El resultado fue 0,76 gramos de alcohol en sangre, por encima del límite permitido. La consecuencia era clara: retención del vehículo.
Lo que siguió fue un estallido. En el auto viajaban tres hombres que, lejos de aceptar la medida, comenzaron a increpar a las inspectoras que realizaban el procedimiento. Un segundo inspector, de 43 años, se acercó para asistir a sus compañeras. Fue entonces cuando la discusión escaló.
De acuerdo con el parte policial y el testimonio gremial, el hombre recibió un cabezazo, cayó al suelo y fue golpeado mientras intentaba incorporarse. La intervención de efectivos de la Brigada Motorizada y personal de la PAT, que ya se encontraban en las inmediaciones, permitió controlar la situación y reducir a los agresores.
Tres aprehendidos
Los detenidos fueron identificados y sus edades son 25; 33 y 46 años. Los tres fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia en una causa caratulada como Lesiones dolosas y amenazas.
En tanto, el inspector herido fue derivado primero a Medicina Legal y luego internado en un sanatorio privado. Presentaba lesiones en el rostro y en una de sus manos. Desde el entorno gremial señalaron que su estado es bueno, aunque quedó en observación.
Preocupación en el gremio
Juan Medina, secretario general de ASOEM, no ocultó su preocupación. “Es el tercer hecho de violencia que sufrimos en pocos días”, advirtió. Recordó episodios recientes en la zona de El Faro y en la Costanera, y apuntó a la necesidad de mayor presencia policial en los operativos nocturnos.
Juan Medina, secretario general de Asoem. Foto: archivo El Litoral
“Había dos compañeras realizando el control. Cuando informan que deben retener el vehículo, estas personas reaccionan con violencia. Un compañero interviene para defenderlas y termina golpeado”, sostuvo el dirigente, quien aseguró haber conversado con el trabajador agredido.
El planteo, dijo, ya fue trasladado a las autoridades municipales: “La calle está terriblemente violenta. Necesitamos más acompañamiento policial en los operativos”.
La esquina de Bulevar y López y Planes suele ser punto estratégico para controles de tránsito durante la noche. Sin embargo, lo ocurrido vuelve a poner en debate las condiciones en las que se desarrollan estos procedimientos y el nivel de agresividad que enfrentan los agentes.