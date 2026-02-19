En el marco del 8M

Una tarde para compartir y reconocer: vuelve la Merienda de Mujeres en San Agustín

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comuna de San Agustín impulsa la Segunda Merienda de Mujeres Sanagustinenses, una propuesta gratuita que se realizará el domingo 8 de marzo en la Sociedad Italiana. El evento combinará encuentro, música en vivo y sorteos, consolidándose como un espacio de participación y celebración para las mujeres de la localidad.