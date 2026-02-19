Una tarde para compartir y reconocer: vuelve la Merienda de Mujeres en San Agustín

Mirá tambiénUn millón de razones para creer: gesto solidario en el basural de San Javier
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la localidad de San Agustín se prepara para vivir la Segunda Merienda de Mujeres Sanagustinenses, una propuesta impulsada por la Comuna junto al Área de Género e Igualdad y el Área de Cultura y Deportes.
La actividad, gratuita y abierta a mujeres mayores de 18 años, se realizará el domingo 8 de marzo desde las 16:30 en la Sociedad Italiana.
La iniciativa se consolida como un espacio de encuentro, reflexión y celebración, donde el eje no solo está puesto en compartir una tarde distinta, sino también en reafirmar derechos y fortalecer la participación femenina en la vida comunitaria.
Un espacio de encuentro y reconocimiento
La II Merienda de Mujeres Sanagustinenses se desarrollará en la Sociedad Italiana, un ámbito tradicional de la localidad que volverá a abrir sus puertas para una convocatoria que el año pasado tuvo una amplia respuesta.
Desde la organización destacaron que la actividad está destinada a mujeres mayores de 18 años y que la entrada es gratuita. Para participar, las interesadas deberán retirar previamente su tarjeta en el Punto Digital, en el horario de 9:00 a 11:00, presentando el DNI. Este sistema permite una mejor organización del evento y garantiza la disponibilidad de lugares.
La jornada incluirá una merienda compartida, generando un clima distendido para el intercambio y el fortalecimiento de vínculos. En el contexto del 8M, la propuesta adquiere un significado especial: se trata de un momento para reconocer el rol de las mujeres en la comunidad y promover la igualdad de oportunidades.
Música, sorteos y celebración colectiva
Además del encuentro social, la tarde contará con un show en vivo a cargo del artista local Luciano, quien aportará el marco musical a la celebración. La programación también prevé sorteos y premios sorpresa, sumando un componente lúdico a la jornada.
La articulación entre la Comuna, el Área de Género e Igualdad y el Área de Cultura y Deportes refleja una política local que apuesta a generar espacios específicos de participación femenina, integrando cultura, recreación y perspectiva de género.
De esta manera, San Agustín se suma a las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer con una propuesta que combina celebración, identidad local y compromiso institucional. La invitación está abierta: el domingo 8 de marzo, la comunidad volverá a reunirse para compartir una tarde pensada por y para las mujeres sanagustinenses.