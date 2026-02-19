En la costa santafesina

Un millón de razones para creer: gesto solidario en el basural de San Javier

Una jornada laboral rutinaria en el basural municipal de San Javier se transformó en una historia que conmueve a toda la comunidad. Gerardo Martinelli y Jorge Testolini, empleados de la Municipalidad local, encontraron y devolvieron cerca de un millón de pesos que una mujer había descartado sin saber que eran los ahorros de su abuela.