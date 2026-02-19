Felicia consolida a su Banda Comunal como eje de una política cultural estratégica que es ejemplo en la región

La Comuna de Felicia avanza en un esquema que busca integrar desarrollo cultural, planificación progresiva y fortalecimiento institucional a partir de una experiencia ya consolidada: la Banda Comunal de Felicia.
La Comuna de Felicia impulsa un proceso de planificación e institucionalización en torno a la Escuela Banda Comunal, con el objetivo de consolidarla como política cultural sostenible y motor de desarrollo local. La iniciativa combina gestión estratégica, inclusión y fortalecimiento institucional.
La Comuna de Felicia avanza en un esquema que busca integrar desarrollo cultural, planificación progresiva y fortalecimiento institucional a partir de una experiencia ya consolidada: la Banda Comunal de Felicia.
Con más de nueve años de trayectoria sostenida, el espacio se convirtió en un ámbito de formación musical inclusiva, participación comunitaria y construcción de identidad local.
La propuesta es impulsada por el presidente comunal, Rodrigo Saluzzo, y cuenta con el diseño de gestión del director del organismo, Julian Ovando Salemi.
El objetivo es acompañar el crecimiento del proyecto, otorgarle previsibilidad y proyección estratégica, sin perder la esencia comunitaria que le dio origen.
En este marco, la gestión comunal trabaja en la sistematización de prácticas, en la definición de un esquema organizativo más sólido y en la institucionalización de la experiencia como política pública cultural sostenida en el tiempo.
La Banda Comunal no solo garantiza acceso a la educación artística, sino que se posiciona como herramienta de inclusión social y desarrollo comunitario.
Su inserción en el programa intercomunal de bandas civiles comunitarias amplía las posibilidades de cooperación entre localidades, favoreciendo intercambios formativos y circulación artística.
Entre los hitos recientes se destacan participaciones en ámbitos de relevancia institucional y cultural, que visibilizan el trabajo pedagógico y consolidan el reconocimiento del modelo.
Asimismo, los intercambios con la localidad de Pilar y el vínculo con el movimiento de bandas escuela fortalecen la experiencia como plataforma de aprendizaje colectivo.
La proyección actual ubica a la Banda Comunal como una base para nuevas iniciativas culturales y como modelo replicable dentro de una política pública orientada a la inclusión, la formación artística y el desarrollo local. En esa línea, Felicia apuesta a consolidar la cultura no solo como expresión simbólica, sino como herramienta concreta de transformación social y crecimiento institucional.