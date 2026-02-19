Departamento Las Colonias

Felicia consolida a su Banda Comunal como eje de una política cultural estratégica que es ejemplo en la región

La Comuna de Felicia impulsa un proceso de planificación e institucionalización en torno a la Escuela Banda Comunal, con el objetivo de consolidarla como política cultural sostenible y motor de desarrollo local. La iniciativa combina gestión estratégica, inclusión y fortalecimiento institucional.