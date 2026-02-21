En el Club Unión Progresista

Quinta edición de la Peña de la Mujer: encuentro y celebración en San Carlos Sud

El Ejecutivo local invita a participar de la 5° Peña de la Mujer, un evento organizado en conjunto con la Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Deportivo Unión Progresista, que se realizará el viernes 6 a las 21 horas en el patio de la sede social de la institución.