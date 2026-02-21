Quinta edición de la Peña de la Mujer: encuentro y celebración en San Carlos Sud

La localidad de San Carlos Sud se prepara para conmemorar el Día de la Mujer con una nueva edición de la Peña de la Mujer, una propuesta que alcanza su quinta realización y que ya forma parte del calendario cultural y social del pueblo.
El Ejecutivo local invita a participar de la 5° Peña de la Mujer, un evento organizado en conjunto con la Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Deportivo Unión Progresista, que se realizará el viernes 6 a las 21 horas en el patio de la sede social de la institución.
La actividad es organizada de manera conjunta entre la Comuna local y la Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Deportivo Unión Progresista, articulando esfuerzos institucionales en torno a una fecha significativa.
El encuentro tendrá lugar el viernes 6, a partir de las 21 horas, en el patio de la sede social del club, espacio que año tras año convoca a vecinas de distintas generaciones.
La Peña de la Mujer se enmarca en las actividades alusivas al Día Internacional de la Mujer y propone un ámbito de reconocimiento, celebración y encuentro comunitario.
Desde la comuna local destacaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas que promueven la participación activa de las mujeres de la localidad, fortaleciendo los lazos sociales y el sentido de pertenencia.
La articulación con una institución deportiva emblemática como el Club Unión Progresista refuerza además el carácter comunitario del evento, integrando cultura, deporte y vida social en una misma propuesta.
Las mujeres con domicilio en San Carlos Sud podrán retirar su entrada libre y gratuita presentando el DNI en la sede comunal, en días y horarios de atención al público, a partir del lunes 23.
Desde la Comuna subrayaron que esta modalidad busca garantizar que el beneficio alcance a las vecinas de la localidad, promoviendo una celebración inclusiva y organizada.
Con esta quinta edición, la Peña de la Mujer reafirma su lugar como un espacio de homenaje y participación, consolidándose como una de las actividades más representativas en la agenda institucional de San Carlos Sud.