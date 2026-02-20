La Orquesta Filarmónica Comunal de Humboldt abre convocatoria para sumar músicos

La Orquesta Filarmónica Comunal de Humboldt lanzó una convocatoria abierta destinada a instrumentistas que deseen integrarse a este espacio artístico y cultural de la localidad.
Las audiciones tendrán carácter nivelador. Cada aspirante deberá presentar dos o tres piezas a elección, lo que permitirá evaluar su desempeño técnico y musical para una correcta asignación dentro de la formación orquestal. Desde la comuna destacaron que el objetivo no es excluyente, sino formativo, buscando integrar talentos y potenciar el crecimiento artístico del grupo.
Las audiciones se realizarán el sábado 21 de febrero desde las 10, en la Sala del Tiro Federal, y marcarán el inicio de un nuevo ciclo de trabajo colectivo.
La propuesta busca fortalecer la formación musical y ampliar la planta estable de la orquesta, consolidando un proyecto que se ha convertido en uno de los pilares culturales de Humboldt.
La convocatoria está orientada principalmente a músicos de cuerda: violín, viola, violonchelo y contrabajo. No obstante, también se recibirán instrumentistas de vientos, tanto maderas como metales, ampliando así el espectro sonoro del conjunto.
La instancia de evaluación se desarrollará en la Sala del Tiro Federal, espacio que también será sede de los ensayos regulares.
El inicio de ensayos está previsto para el sábado 28 de febrero a las 8:30, también en la Sala Tiro Federal. Con esta nueva etapa, la orquesta reafirma su vocación comunitaria y su apuesta por la formación continua de músicos locales.
Más allá de lo estrictamente artístico, la iniciativa promueve valores de trabajo en equipo, disciplina y construcción colectiva. En ese sentido, la convocatoria no solo apunta a ampliar la plantilla instrumental, sino también a fortalecer un proyecto cultural que representa a Humboldt en distintos escenarios y eventos.
Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse vía WhatsApp al 3496 44-0646. La invitación está abierta a todos aquellos músicos que quieran sumarse a una experiencia que combina música, aprendizaje y compromiso con la identidad cultural del pueblo.