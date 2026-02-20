Cultura

La Orquesta Filarmónica Comunal de Humboldt abre convocatoria para sumar músicos

Las audiciones tendrán carácter nivelador. Cada aspirante deberá presentar dos o tres piezas a elección, lo que permitirá evaluar su desempeño técnico y musical para una correcta asignación dentro de la formación orquestal. Desde la comuna destacaron que el objetivo no es excluyente, sino formativo, buscando integrar talentos y potenciar el crecimiento artístico del grupo.