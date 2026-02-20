#HOY:

San Lorenzo se prepara para vibrar con "Un Canto a la Libertad" y más de 500 artistas en escena

La ciudad de San Lorenzo vivirá del 20 al 22 de febrero la 27ª edición del festival “Un Canto a la Libertad”, el encuentro folclórico más importante de la región. Con más de 500 artistas en escena, una fuerte presencia de talentos locales y figuras consagradas del folclore argentino, el evento volverá a convertir al Campo de la Gloria en epicentro cultural del país.

La Municipalidad de San Lorenzo confirmó la programación oficial de artistas que participarán de la nueva edición del festival, tras una reunión encabezada por el intendente Leonardo Raimundo y el subsecretario de Cultura, Juan Ignacio Rodríguez, junto a músicos y referentes culturales en la biblioteca del Centro Cultural.

La propuesta volverá a reunir durante tres jornadas consecutivas a exponentes del folclore argentino y a una nutrida representación de artistas sanlorencinos, consolidando al festival como uno de los eventos culturales más convocantes del sur santafesino.

En total, serán más de 500 artistas —entre bandas, solistas y agrupaciones de danza— los que desplegarán su talento sobre el escenario montado en el histórico Campo de la Gloria.

Viernes de apertura con grandes nombres

La apertura del viernes 20 comenzará a las 19.15 con una destacada participación de artistas locales como Julio y Susana Vázquez, Hannah Cristal, Santiago Romero, Estudio de Arte Argentino, Silvina Vivas y Carlos Leguizamón.

Luego será el turno de figuras reconocidas como Demi Carabajal, Alma Natal, Trashumantes, Maggie Cullen, Proyecto Tango y Dúo Ñapinda. El tradicional San Lorenzo Ballet aportará el componente coreográfico antes del cierre estelar a cargo de Peteco Carabajal junto a Riendas Libres.

La primera noche combinará así tradición, nuevas voces y referentes históricos del género.

Sábado a pura música litoraleña

La segunda jornada, el sábado 21 desde las 16.40, ofrecerá una extensa programación con fuerte presencia regional. Mario Moreira, Nicolás Aguilar, Nueva Trova, Sin Fronteras, Dúo Cabral Leiva, Los Peñeros, Rocío Saldivia y Warmis serán parte del inicio.

A lo largo de la tarde y noche también actuarán Las Voces de la Tierra, Dúo Leguizamón, Marcelo Palacios, Renacer, Iván Lipps, Ana Ibaldi, Bombos Sanmartinianos, Enjoy, Dúo Sin Destino, Aldo Saravia, Litoralmente, Cosechando Amigos, Tomy Vázquez, Damián Albetti y Jorge Taborda.

Tras la intervención del San Lorenzo Ballet, subirán al escenario Los Majestuosos del Chamamé y el cierre estará a cargo del dúo OrellanaLucca, referentes del folclore contemporáneo con fuerte raíz santiagueña.

Domingo de cierre con Ahyre

La última jornada, el domingo 22 desde las 16, reunirá a Mi Barrio Baila, Agustina Cerri, Familia Anriquez Malambo, Taller Danzas San Lorenzo, Confluencias Atemporales, Herencia Viva, Mario Gerez, Juli Chioli, Sentir de Mi Tierra, Stylo, La Veron e Impulsa.

El San Lorenzo Ballet será la antesala de los números centrales, que tendrán como protagonistas a Juanjo Abregú y, en el gran cierre del festival, a Ahyre, una de las agrupaciones de mayor proyección del folclore actual.

Con una programación diversa, amplia y federal, la 27ª edición de “Un Canto a la Libertad” reafirma su perfil como espacio de encuentro entre tradición y renovación artística, y consolida a San Lorenzo como un faro cultural del litoral argentino.

