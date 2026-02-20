En el sur provincial

San Lorenzo se prepara para vibrar con "Un Canto a la Libertad" y más de 500 artistas en escena

La ciudad de San Lorenzo vivirá del 20 al 22 de febrero la 27ª edición del festival “Un Canto a la Libertad”, el encuentro folclórico más importante de la región. Con más de 500 artistas en escena, una fuerte presencia de talentos locales y figuras consagradas del folclore argentino, el evento volverá a convertir al Campo de la Gloria en epicentro cultural del país.