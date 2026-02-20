Se reeditó el tradicional “Cruce de la Laguna”

Después de seis años se reeditó el tradicional “Cruce de la Setúbal”, que tuvo como punto de encuentro el tradicional Quincho de Chiquito, el famoso ¨Templo de la Amistad¨ que tanto nos identifica a los santafesinos.
Fue en conmemoración del Día del Guardavida, se largó en el Quincho de Chiquito y tuvo su llegada en la costanera este santafesina.
El Cruce es una prueba de natación de aproximadamente 3.500 metros, desde el Espigón 1 (Quincho de Chiquito ) hasta la Costanera Este y que originalmente - y en la actualidad - la realizan los aspirantes que se encuentran realizando el Curso de Guardavidas y, con ella, aprueban una evaluación en aguas abiertas del programa de la materia natación.
La trayectoria de este tradicional evento comenzó en los años sucesivos en donde se fueron sumando nadadores de piletas acompañando a los aspirantes. Y, últimamente, el interés de muchos profesores de natación que toman el cruce como bautismo en aguas abiertas de sus entrenados.
De allí que desde el SUGARA Santa Fe se haya decidido mantener el carácter amateur y un espíritu de integración y camaradería a la hora de organizar y llevar a cabo el Cruce de la laguna, por lo que está abierto a la comunidad y a todos quienes quieran realizar una prueba tradicional que convocó hasta la última edición a 320 nadadores amateurs de ambos sexos y distintas edades, quienes junto con los guardavidas realizan el Cruce de la laguna, en conmemoración al Día del Guardavidas.
El 14 de febrero es esa fecha a nivel nacional establecido por C.C.T Nro. 179/91 art. 44. En ese día especial el S.U.G.A.R.A. dirige un saludo especial a todos los colegas. De allí la importancia que desde el SUGARA Santa Fe, su Centro de Formación Profesional y el Equipo de Salvamento Deportivo YACARES, se le otorga al evento, que evoca el valor de la enseñanza de la natación, la prevención de accidentes en el agua y el cuidado del medio ambiente.
Se le realiza, además, un especial agradecimiento a la Subsecretaría de Deportes y de Salud de la Municipalidad de Santa Fe, al COBEM, a la Prefectura Naval Argentina Delegación Santa Fe, a la Secretaría de Deportes de la provincia de Santa Fe, al Quincho de Chiquito, a Mari Berón, a Pinta Parador, al Cuerpo de Guardavidas de la Municipalidad de Santa Fe, a los aspirantes del Centro de Formación Profesional del SUGARA Santa Fe y al Club de niños Manuel Belgrano.