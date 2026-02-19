Dejó el fútbol por el triatlón, compite en Europa y apunta a ser elegido para los Suramericanos

Tadeo Baruffato tiene 23 años y un sueño: convertirse en un triatlonista de elite. Va en camino de serlo y por eso se especializa compitiendo en un nivel superior, como es el europeo. Pero al margen de ese sueño, que es personal, su objetivo apunta a los próximos Juegos Suramericanos. “Competir para mi país y siendo ‘local’ en mi ciudad, sería algo inolvidable para mí”, cuenta este joven que jugó al fútbol en las inferiores de Universidad Nacional del Litoral, pero que se entregó de lleno al triatlón.
“Arranqué a los 11 años, compitiendo en el triatlón de La Paz. Mi papá lo hacía y me incitó, de alguna manera, a seguirlo. Yo jugaba al fútbol, pero de a poco fui dejándolo para dedicarme al triatlón. Y en el 2015 tomé la decisión”, cuenta Tadeo, quien agrega que “desde los 19 años que estoy metido en el alto rendimiento. En 2022 se me dio la oportunidad de ir a España. Fui a trabajar porque soy guardavidas y allí buscar el nivel competitivo, que es mucho más alto que acá en este deporte. He disputado campeonatos de España de elite, están ahí nomás del nivel mundial. Y con lo que ganaba como guardavidas, podía ‘bancarme’ la permanencia durante varios meses en España”
Baruffato viajó a España en estos años durante los meses de junio, julio y agosto. “Estaba 10 horas en la playa por mi trabajo, entrenaba bien temprano a la mañana, antes de ir a la playa, y luego del trabajo. Vivía solo y era muy duro, pero es poner el esfuerzo adelante por lo que uno aspira, que es llegar a lo más alto. Y no me arrepiento para nada porque sé que es el sacrificio que debo realizar si quiero llegar a ser lo que aspiro”, cuenta este santafesino que este año viajará a Europa a entrenar con todo, porque quiere llegar a los Suramericanos.
“Ahora estoy trabajando en 15 horas semanales de entrenamiento, que serían dos horas netas, sin contar los tiempos de traslado para realizar cada disciplina. Entreno en Regatas y estoy cerca de la costanera, así que ese tiempo no es mucho. Pero partí de la base que hay que movilizarse porque el triatlón te exige entrenamiento de carrera, natación y bicicleta”, cuenta Baruffato.
Tadeo cruza la raya en La Paz, obteniendo la victoria en una de las tantas competencias que ha ganado, tanto en Argentina como en España
"Cada disciplina tiene lo suyo"
Consultado sobre cuál de las tres le demanda más tiempo de entrenamiento o perfeccionamiento, piensa y admite que es una pregunta “difícil de contestar”. Pero agrega: “Cada disciplina tiene lo suyo y hay que hacerlo bien. Estoy poniéndole mucho énfasis en la parte a pie, que es la que se hace en el final de la competencia. A las tres las disfruto por igual. Bajarse de la bicicleta y empezar a correr no es fácil, hay mucho trabajo detrás de eso. Por ahí te bajás de la bici muy duro o contracturado, pero hay que arrancar rápido y encontrar soltura enseguida”, concluye.
Se entrena con Juan Carlos Luqui, “que es alguien muy conocido del ambiente del triatlón, profesor de educación física, kinesiólogo y fue triatleta. Siempre intento compartir entrenamientos para no hacerlo solo”, cuenta Baruffato.
“Me voy a mediados de mayo a Europa, pero no a trabajar de guardavidas sino a buscar nivel competitivo. Sería un sueño entrar en el seleccionado argentino en los Juegos, porque es representar a la provincia y jugando de local”, señala. Y sobre la manera de elegir los representantes del país, dice que “es muy probable que se decida en base a competiciones cercanas, que son copas continentales y torneos sudamericanos. Son carreras de buen nivel. Somos varios los que estamos en ese círculo, puede ser para cualquiera porque todos están teniendo un nivel muy alto”.
El santafesino Baruffato en el momento de subirse a la bicicleta en pleno triatlón.
La búsqueda de un necesario apoyo
“Mi papá es profe de Educación física, así que crecí en el deporte. Seguramente en el día de mañana continuaré en esa senda. Pero hoy le estoy poniendo todo el esfuerzo para ver si puedo lograr algo ahora, el momento es ser alguien en este deporte. Está creciendo la Asociación Santafesina de Triatlón, que es a la que represento. A nivel internacional estoy para un club de las Islas Baleares que me ayuda. Yo tengo que trabajar para vivir y hay mucha gente que se puede dedicar sin tener que trabajar. Es lo que busco, porque dedicarse a lo que uno le gusta es el sueño de todo atleta. Acá es más complicado que afuera”, cuenta este joven que aspira a llegar a lo más alto.
“En Europa apuestan mucho por el deporte, las instalaciones son otras, las rutas también y el trato al deportista es otro. Pero nunca dejaré de elegir a Argentina, por más que soy ciudadano italiano y podría competir para allá. Pero elijo siempre competir acá porque todos los deportistas que quieren ser olímpicos, busca competir por su bandera”, en clara alusión al sueño de Baruffato, que es llegar a ser competidor olímpico y representar al país.
Por último, consultado sobre el apoyo que recibe, dice que “son mis ahorros y lo que me ayuda mi familia. De momento no tengo marcas comerciales que me auspicien ni nada, estoy buscando ayuda y es complicado. Por eso también la decisión de irme unos meses a Europa, pero mi objetivo es estar lo más alto posible y lo entiendo como un sacrificio”, concluye este deportista amateur que es de acá, de nuestra tierra, y que busca sobresalir en un deporte extremadamente sacrificado.