Infraestructura

Rafaela acelera su transformación urbana rumbo a los Juegos Suramericanos 2026

Con una fuerte inversión provincial en infraestructura, servicios y conectividad, la ciudad de Rafaela avanza con obras complementarias clave en el entorno del microestadio, la futura Villa Suramericana y el Parque Metropolitano. Los trabajos forman parte de la preparación para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y apuntan a dejar un legado urbano permanente para la comunidad.