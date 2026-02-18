Rafaela acelera su transformación urbana rumbo a los Juegos Suramericanos 2026

Uno de los principales frentes de intervención se concentra en el sector del Microestadio y la futura Villa Suramericana, donde se ejecutan obras estructurales orientadas a garantizar servicios básicos y accesibilidad.
Con una fuerte inversión provincial en infraestructura, servicios y conectividad, la ciudad de Rafaela avanza con obras complementarias clave en el entorno del microestadio, la futura Villa Suramericana y el Parque Metropolitano. Los trabajos forman parte de la preparación para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y apuntan a dejar un legado urbano permanente para la comunidad.
Entre las tareas en marcha se destacan trabajos de electrificación, la construcción de una nueva subestación transformadora de energía, alumbrado público, y la instalación de redes de agua potable y cloacas.
Además, se desarrollan obras de forestación y parquización que redefinirán el paisaje urbano del sector.
El plan contempla también la construcción de un estacionamiento con capacidad para aproximadamente 250 vehículos y la ejecución de un sistema de retardador de excedentes hídricos junto a desagües pluviales, una infraestructura clave para asegurar el correcto escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.
La conectividad vial constituye otro eje central del proyecto. Se ejecutan veredas perimetrales y un esquema integral de apertura, pavimentación y ensanche de calles.
Entre las intervenciones más relevantes figuran la prolongación de calle J. Gálvez entre M. Donna y Balcarce; el ensanche de avenida Ernesto Salva entre Iturraspe y 500 Millas Argentinas; y la apertura de nuevas arterias que vinculan el microestadio con el entramado urbano.
También se trabaja sobre 500 Millas Argentinas y se construye una rotonda en su intersección con Ernesto Salva, con el objetivo de optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial en un sector que concentrará un alto flujo vehicular durante el evento deportivo.
Otro sector estratégico es el entorno del velódromo y las pistas, donde las obras incluyen apertura y ensanche de calles y avenidas, construcción de rotondas, forestación, electrificación y redes de agua y cloacas.
En esa zona también se ejecuta la excavación de una concesión destinada a un retardador de excedentes hídricos y la construcción de una plaza de acceso que funcionará como espacio de bienvenida y encuentro para atletas, delegaciones y público.
Como parte del plan de movilidad sustentable, se construyen más de cuatro kilómetros de ciclovías que conectan el Parque Metropolitano (sector Podio) con el área de 500 Millas Argentinas. El proyecto incorpora equipamiento urbano, señalización y cruces seguros, promoviendo una red de transporte alternativo que quedará como infraestructura permanente.
Actualmente, la empresa adjudicataria realiza movimientos de suelo en la Concesión 340, inició trabajos preliminares para la apertura de calles en el entorno del microestadio y comenzó tareas en el tramo sur de la ciclovía, en la zona de Podio y Larrea, mientras avanzan los pliegos ejecutivos de las distintas etapas.
Si bien las obras se enmarcan en la organización de los XIII Juegos Suramericanos, el impacto proyectado va más allá de la competencia. La inversión en servicios, conectividad y espacio público apunta a consolidar un nuevo polo urbano, mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer la infraestructura estratégica de la ciudad.
En este sentido, la preparación para el evento internacional funciona como catalizador de un proceso de transformación urbana que busca posicionar a Rafaela como sede deportiva de referencia y, al mismo tiempo, consolidar un crecimiento planificado y sostenible.
Los Juegos serán el acontecimiento, pero las obras quedarán como parte estructural del desarrollo futuro de la ciudad.