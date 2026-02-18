Comienzan las asunciones de las autoridades electas en la Universidad Nacional del Litoral

Ya completado el proceso de elección de decanos y decanas, y vicedecanos y vicedecanas de las diez facultades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) durante el 2025, el mes de febrero trae la instancia de asunciones.
El periodo arranca con la Facultad de Ciencias Agrarias y de Ciencias Veterinarias. Finalizará con la asunción como rectora de Laura Tarabella.
Las mismas comienzan este miércoles 18 de febrero con los actos de asunción de cada una de las autoridades electas en los respectivos Consejos Directivos de cada unidad académica.
Mientras que el próximo 6 de marzo en el histórico recinto del Paraninfo asumirán sus cargos como rectora Laura Tarabella y como vicerrectora Liliana Dillon, tal como lo dispuso el voto de la Asamblea Universitaria en diciembre pasado. Cada uno de los actos de asunción serán transmitidos por Litus Educa.
El cronograma de actos de asunción comienza este 18 de febrero, a las 9.30, cuando Oscar Osan y Mariel Perreta asuman como decano y vicedecana en la Facultad de Ciencias Agrarias, en Esperanza. En tanto, a las 12, harán lo propio Sergio Parra y Amorina Sánchez como decano y vicedecana en la Facultad de Ciencias Veterinarias.
El 20 de febrero, a las 17.30, será el acto de asunción de Daniel Comba como decano y Germán Prósperi como vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Mientras que a las 20, lo harán las autoridades electas de la Facultad de Ciencias Médicas: Matías Candioti Busaniche como decano y Liza Carrera como vicedecana.
El 23 de febrero a las 17 será el acto en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas cuando asuman Felipe Franco como decano y Mario Garelik como vicedecano. En tanto, a las 19 asumirán Laura Gutiérrez como decana y Facundo Cuffia como vicedecano de la Facultad de Ingeniería Química.
El 25 de febrero a las 19 será la asunción de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas: Liliana Dillon como decana y Darío Mejías como vicedecano.
El 26 de febrero a las 17 se realizará el acto en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, cuando asuman Guillermo Ramos como decano y Cecilia Serra, vicedecana de la unidad académica.
El 27 de febrero, a las 18, asumen en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Miguel Rodríguez como decano y María Liliana Serra como vicedecana.
El 5 de marzo, a las 19.30, será el acto de asunción de Claudia Levín como decana y Pedro Sánchez Izquierdo como vicedecano en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
El 6 de marzo será finalmente el turno de Laura Tarabella como rectora y de Liliana Dillon como vicerrectora.