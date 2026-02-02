100% libre de humo

Ya rige la prohibición total de fumar en todos los espacios de la UNL

La casa de estudios santafesina puso en marcha una nueva ordenanza que apunta a cuidar la salud colectiva y el ambiente universitario. Ignacio Schneider, director de Sostenibilidad y Gestión Ambiental, explicó los alcances y el proceso de implementación progresiva.