Ya rige la prohibición total de fumar en todos los espacios de la UNL
La casa de estudios santafesina puso en marcha una nueva ordenanza que apunta a cuidar la salud colectiva y el ambiente universitario. Ignacio Schneider, director de Sostenibilidad y Gestión Ambiental, explicó los alcances y el proceso de implementación progresiva.
La ordenanza rige para áreas cerradas, semiabiertas y abiertas de la universidad.
Desde el 1 de febrero, la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe comenzó a aplicar una ordenanza que establece la prohibición total de fumar en todos sus espacios, tanto cerrados como semiabiertos y abiertos. La medida, aprobada por el Consejo Superior a fines del año pasado, convierte a la institución en un ámbito 100% libre de humo.
Según explicó Ignacio Schneider, director de Sostenibilidad y Gestión Ambiental de la UNL, la ordenanza se encuentra alineada con normativas nacionales “vincualdas a la preservación de la salud y el derecho a un ambiente saludable”. Si bien ya existían restricciones, “la nueva ordenanza dispone la prohibición total en todos los espacios de la universidad”, explicó.
El funcionario subrayó que la medida busca proteger no solo a quienes fuman, sino también a quienes se ven expuestos de manera involuntaria. “Hay un aspecto que tiene que ver concretamente con todos los fumadores pasivos, las personas que indirectamente ingieren el humo, los productos de la combustión del tabaco”, remarcó.
Consecuenciasambientales
Schneider indicó que el consumo de tabaco genera impactos que suelen pasar desapercibidos, pero que resultan especialmente visibles en una institución de gran escala. “Hemos visto cantidad de canaletas tapadas por el arrojo de colillas de cigarrillo, la afección del mobiliario y de edificios que son centenarios, también por el impacto del humo”, detalló.
En el plano ambiental, advirtió sobre la gravedad que representa este residuo. “Las colillas de cigarrillos son uno de los residuos más contaminantes y de mayor frecuencia”, explicó, y recordó que se detectaron acumulaciones en zonas sensibles, como la reserva ecológica.
El descarte indebido de colillas afecta espacios verdes y áreas sensibles.
Etapasdeimplementación
La aplicación de la ordenanza involucra a distintas áreas de la universidad, entre ellas la Secretaría General, la Dirección de Obras y Servicios Centralizados, la Dirección de Salud y la Dirección de Sostenibilidad y Gestión Ambiental. Schneider señaló que se trata de una problemática compleja que requiere un abordaje integral.
En esta primera etapa se avanza con el retiro gradual de ceniceros ubicados en espacios inadecuados y con la instalación de cartelería vinculada a una campaña de sensibilización. “La idea es que ahora estén ubicados en el ingreso, no para fomentar que la gente fume, sino para que quien viene fumando tenga su lugar donde dejar adecuadamente este tipo de residuos”, aclaró.
La UNL comenzó a aplicar la prohibición total de fumar en todos sus espacios.
La segunda fase profundizará las acciones de concientización, con el objetivo de promover un cambio cultural. “No es una medida prohibitiva en contra de los derechos de las personas que fuman, sino en pos de un derecho por encima que tiene que ver con el colectivo y con la construcción de un ambiente sano”, explicó.
Si bien el eje inicial está puesto en la sensibilización, la ordenanza prevé sanciones ante incumplimientos. “Está previsto que, a partir de un plazo de esta implementación, se contemplen acciones sancionatorias”, indicó Schneider, aunque aclaró que esos mecanismos serán definidos por los órganos de gobierno de la universidad.
“En principio la idea es fomentar este cambio hacia la cuestión positiva”, concluyó, al destacar el compromiso institucional con un entorno universitario más saludable y responsable.