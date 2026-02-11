Santa Fe invita a periodistas de todo el país a participar del Premio Virginia Bolten
El reconocimiento destaca trabajos periodísticos que visibilizan derechos de las mujeres y promueven la perspectiva de género en prensa escrita, radial, audiovisual y fotoperiodismo, con inscripción abierta hasta el 16 de febrero.
Los premios visibilizan temas de igualdad y erradicación de violencias.
El Concejo Municipal de Santa Fe lanzó una nueva edición del Premio Virginia Bolten 2026, un reconocimiento institucional que distingue producciones periodísticas con perspectiva de género. La convocatoria está abierta a trabajos de todo el país y vuelve a poner en el centro el rol del periodismo como herramienta de construcción democrática, visibilización de desigualdades y defensa de derechos.
La iniciativa cuenta con el impulso de las concejales Silvina Cian y Sergio Basile, quienes destacaron la continuidad de una política pública que comenzó en 2018 y que, con el paso del tiempo, logró consolidarse como un espacio de referencia a nivel nacional.
El concejal Sergio Basile subrayó que el Premio Virginia Bolten no surge de manera aislada, sino como parte de un proceso que se sostuvo en el tiempo. “Es una continuidad de un premio que viene del 2018 por una iniciativa de la concejala en ese momento Laura Mondino”, explicó, y remarcó que hoy el programa cuenta con un jurado ya conformado y con postulaciones en marcha de distintas piezas periodísticas.
Basile puso el foco en el sentido político y social del reconocimiento. “Reconocemos el rol del periodismo con esa mirada, con la construcción social y democrática, y sobre todo entendiendo que hay una expectativa sobre lo que podemos generar desde el Concejo Municipal con esta lógica de pluralidad, de comunicación, de transformación social y de defensa de los derechos”, afirmó.
Además, adelantó que el proceso de evaluación tendrá distintas etapas y que “va a haber tres instancias, y seguramente a fines de febrero vamos a estar dando a conocer quiénes son los premiados”. En ese sentido, valoró especialmente el trabajo colectivo que implica el premio y agradeció a quienes integran el jurado por el compromiso asumido.
Participación federalytrabajos de calidad
Por su parte, la concejala Silvina Cian destacó el crecimiento del premio y el alcance que logró. “El año pasado nos sorprendía muchísimo la calidad periodística de los trabajos”, señaló, y agregó que la convocatoria ya no se limita a la capital santafesina. “Hay participación de otras provincias y eso es lo importante, porque le damos luz al periodismo con perspectiva de género”, expresó.
Santa Fe consolida su rol como referente en periodismo con perspectiva de género.
Cian detalló que el premio busca abarcar distintos formatos y lenguajes del periodismo actual. “Hay tres categorías: prensa escrita, radial, audiovisual y fotoperiodismo, y después el premio del jurado que se entrega”, explicó. En este último caso, aclaró que no requiere postulación previa, ya que es el propio jurado quien designa a colegas que se destacan por su trayectoria en la temática.
La concejala también resaltó el impacto que generan los trabajos recibidos. “Es muy rico lo que se recibe, el año pasado fue bastante difícil para el jurado”, sostuvo. Según indicó, muchas de las producciones abordan problemáticas vinculadas a los derechos de las mujeres y a la visibilización de violencias, lo que refleja una demanda social creciente por tratar estos temas en la agenda pública.
Unjuradoplural
El Premio Virginia Bolten cuenta con un jurado amplio y diverso: la Dirección de Mujeres del municipio, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, el Instituto Nº 12, la Asociación de Prensa, la Universidad Nacional del Litoral y la Defensoría del Pueblo, entre otros espacios.
Ediciones anteriores destacaron trabajos sobre derechos de las mujeres.
La premiación se hará en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
La concejala también subrayó el carácter singular del reconocimiento. “Es un premio que no tiene características similares en otros lugares del país”, afirmó, y sostuvo que esa particularidad habla de una decisión política clara: “Centrar a las mujeres en sus derechos, reconocer el trabajo periodístico con perspectiva de género y aportar a la erradicación de violencias y estereotipos”.
La convocatoria permanece abierta hasta el 16 de febrero y las bases y condiciones pueden consultarse en la página web del Concejo Municipal. Con una mirada federal y un fuerte compromiso institucional, el Premio Virginia Bolten 2026 vuelve a posicionarse como un espacio clave para reconocer al periodismo que interpela, transforma y amplía derechos.