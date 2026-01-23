Llega una nueva edición de los Premios Virginia Bolten

Del 1º al 16 de febrero se abrirá la inscripción para participar de la novena edición del Premio Virginia Bolten al periodismo con perspectiva de género, que otorga cada año el Concejo Municipal de Santa Fe. El objetivo es propiciar una comunicación no sexista y reconocer a las y los profesionales que promueven la igualdad de género a partir de sus contenidos.
La convocatoria es para piezas periodísticas publicadas en medios de todo el país, entre enero y diciembre de 2025. Las postulaciones pueden presentarse en dos categorías, siendo la primera prensa gráfica. En tanto, la segunda incluye prensa radial, audiovisual y fotoperiodismo. Además, se entregará el Premio del Jurado, fuera de competencia.
Este reconocimiento fue instituido por Decreto Nº 853 en 2018 y con los años fue creciendo en cantidad de postulaciones.
La iniciativa fue impulsada por la concejala mandato cumplido Laura Mondino y hoy es continuada por las edilas Silvina Cian y Cecilia Battistutti.
La estatuilla que se otorga a las piezas ganadoras es de autoría de la artista plástica Lucía Schmidhalter. La premiación se hará en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Evaluación
El Jurado está formado por integrantes de distintos bloques del Concejo Municipal. Además, se invita a participar a representantes de la Dirección de Género y Disidencias de la Municipalidad de Santa Fe, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, la Asociación de Prensa de Santa Fe, la carrera de Periodismo del Instituto N° 12 “Gastón Gori”, la Licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional del Litoral y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.
El nombre del premio homenajea a una militante anarquista que, en 1896, junto a un grupo de operarias de la fábrica donde trabajaba, editó en Buenos Aires el primer periódico anarco-feminista de Latinoamérica, “La voz de la mujer”, que financiaba con su sueldo mínimo. Allí denunciaba la situación de la mujer trabajadora a finales del siglo XIX y la doble explotación a la que era sometida por su condición de clase y por su género.
Cómo inscribirse
Las postulaciones se recibirán desde el 1º de febrero al correo electrónico [email protected]. En todos los casos será necesario adjuntar al e-mail la pieza que se postula (puede ser de un/a o más autores/as) y la ficha de inscripción que podrá descargarse a partir de ese mes desde www.concejosantafe.gov.ar. En la web del Concejo también se podrán consultar las bases y condiciones, así como toda la normativa relacionada al premio.