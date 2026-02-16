En el norte santafesino

Los Juegos Suramericanos 2026 llegaron a Vera y encendieron el entusiasmo deportivo en la ciudad

La muestra itinerante de los Juegos Suramericanos 2026 desembarcó en Vera con propuestas interactivas y la presencia de “Capi”, la mascota oficial del evento. La jornada combinó deporte, tecnología e inclusión, y fue el marco para reconocer al nadador paralímpico Juan Ignacio Fankhauser por su destacada trayectoria.