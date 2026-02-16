Los Juegos Suramericanos 2026 llegaron a Vera y encendieron el entusiasmo deportivo en la ciudad

La ciudad de Vera recibió la muestra itinerante de los Juegos Suramericanos 2026, una propuesta interactiva que acerca a las comunidades el espíritu de la competencia continental que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre del próximo año.
La actividad contó con la presencia de “Capi”, la mascota oficial del evento, y permitió que niños, niñas y jóvenes participaran de experiencias lúdicas vinculadas al deporte, la innovación y la tecnología.
Los Juegos tendrán como sedes a las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, y convocarán a más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 60 disciplinas. Se estima una asistencia superior a los dos millones de espectadores presenciales y una audiencia similar a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales.
Durante la jornada, la intendente Paula Mitre agradeció el despliegue logístico y el trabajo de los profesores a cargo de las actividades.
“Es una forma de acercar la tecnología y la innovación como herramientas para llegar a todos los sectores de la comunidad. Queremos darle una importancia social para que, a través de estas políticas públicas, el deporte esté presente en toda la ciudad”, expresó.
La propuesta buscó no solo difundir el evento internacional, sino también promover valores vinculados al esfuerzo, la inclusión y el trabajo en equipo, especialmente entre los más jóvenes.
La visita de la muestra fue también el marco para reconocer públicamente a Juan Ignacio Fankhauser, destacado nadador paralímpico oriundo de Vera, quien viene construyendo una sólida trayectoria a nivel nacional.
Fankhauser comenzó a practicar natación a los seis años en la ciudad de Reconquista por indicación médica. Diagnosticado con TDAH y otros trastornos del desarrollo, encontró en el deporte una herramienta de superación personal y crecimiento competitivo.
Actualmente entrena entre Vera, Rosario y la ciudad de San Justo, donde forma parte del Club Sanjustino, representando con orgullo a su localidad de origen.
Desde 2024 participa activamente en la Federación Santafesina de Natación, mejorando sus marcas personales en cada competencia. Ese mismo año intervino en tres ediciones del Open Internacional Paralímpico COPAR, organizadas por el Comité Paralímpico Argentino en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), en la Ciudad de Buenos Aires.
En la Liga Argentina Paralímpica de Natación 2024 se consagró campeón argentino en su categoría Sub 15, logro que repitió en 2025 tras competir en fechas disputadas en Rosario, Santiago del Estero, Paraná y Córdoba.
Además, obtuvo medallas de plata y bronce en “Santa Fe en Movimiento Adaptado” en 2024, y en 2025 alcanzó medalla de oro y plata en competencias realizadas en Rosario.
Su incorporación a nuevas fechas del Open Internacional organizado por el Comité Paralímpico Argentino confirma su proyección dentro de la natación adaptada, consolidándolo como una de las jóvenes promesas del deporte paralímpico provincial.
La jornada en Vera, así, no solo acercó a la comunidad a un evento deportivo de escala continental, sino que también puso en valor el talento local y el poder transformador del deporte como política pública de inclusión.