Villa Gobernador Gálvez celebra sus 138 años con una amplia agenda cultural y deportiva

El próximo 25 de febrero, Villa Gobernador Gálvez conmemorará el 138° aniversario de su fundación con una serie de actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad.
La propuesta, organizada por la Municipalidad, contempla iniciativas culturales, recreativas, educativas y deportivas abiertas a toda la comunidad.
La agenda cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Asociación de Comercio e Industria (ACI) y empresas locales, consolidando un esquema de articulación público-privada para el desarrollo de los festejos.
El cronograma incluye la “Noche de Colectividades”, el “Festival de la Ciudad”, el ciclo “Cine a la reposera”, un acto protocolar con reconocimiento a ciudadanos honoríficos, un encuentro de fútbol infantil femenino y actividades especiales en la Reserva Natural local.
El intendente Alberto Ricci destacó el esfuerzo organizativo y el carácter inclusivo de la propuesta: “Como cada año, y con mucho esfuerzo, tenemos planificado un abanico de actividades para disfrutar en familia y celebrar un nuevo aniversario de nuestra ciudad”.
Además, señaló que las actividades se desarrollarán en espacios emblemáticos como barrio Pueblo Nuevo, la plaza San Martín, el Parque Regional, la Reserva Natural y el Club Sportivo, con fuerte protagonismo de artistas y organizaciones locales.
Entre las propuestas destacadas se encuentra el “Cine a la reposera”, que proyectará el falso documental “Viejos son los trapos”, una producción realizada y protagonizada por integrantes del Centro Interdisciplinario de Adultos Mayores.
También el “Festival de la Ciudad” reunirá a músicos locales y comparsas, mientras que la “Noche de Colectividades” ofrecerá gastronomía típica, ballets folklóricos y espectáculos artísticos.
El acto central por el aniversario tendrá lugar el 25 de febrero en la plaza San Martín, donde se realizará el tradicional reconocimiento a ciudadanos honoríficos.
La programación también contempla un encuentro de fútbol infantil femenino en categorías sub10 y sub13, con participación de equipos locales y de la región. La actividad busca promover el deporte y la inclusión, generando espacios de recreación para niñas y familias.
El cierre estará marcado por “Sensaciones con luz de luna”, una experiencia guiada en la Reserva Natural de la ciudad que incluirá un espectáculo acústico, integrando patrimonio ambiental y cultura.
Ricci valoró especialmente el acompañamiento del sector privado y del gobierno provincial para concretar la propuesta. “Este año llevamos adelante estas actividades gracias al aporte del gobierno provincial y de empresas y comercios locales. Queremos destacar esta experiencia público-privada y agradecer su compromiso con la ciudad”, concluyó.
Con una programación que combina identidad, cultura, deporte y naturaleza, Villa Gobernador Gálvez se prepara para celebrar un nuevo aniversario fortaleciendo el sentido de pertenencia y el encuentro comunitario.