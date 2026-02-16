En el sur provincial

Villa Gobernador Gálvez celebra sus 138 años con una amplia agenda cultural y deportiva

La ciudad celebrará el 138° aniversario de su fundación con una agenda que incluye espectáculos artísticos, actividades deportivas, propuestas gastronómicas y un acto protocolar. La programación cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, la Asociación de Comercio e Industria y empresas locales.