#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Departamento Las Colonias

Finalizan trabajos estratégicos de infraestructura hídrica en un sector clave de San Jerónimo Norte

La intervención se desarrolla sobre calle Guillermo Tell, desde su intersección con 15 de Agosto hasta Padre Enrique Niemann. Incluyó el recambio completo de tubos, rediseño de la boca de tormenta y construcción de nuevas cámaras de inspección, con trabajo articulado de distintas instituciones.

Infraestructura hídrica: finaliza una intervención estratégica en San Jerónimo NorteInfraestructura hídrica: finaliza una intervención estratégica en San Jerónimo Norte
Seguinos en
Por: 

La obra se ejecuta en un tramo clave del entramado urbano: comienza en la esquina de Guillermo Tell y 15 de Agosto y se extiende hasta Guillermo Tell en su intersección con Padre Enrique Niemann.

Infraestructura hídrica: finaliza una intervención estratégica en San Jerónimo NorteInfraestructura hídrica: finaliza una intervención estratégica en San Jerónimo Norte

El sector presentaba inconvenientes estructurales que afectaban el correcto escurrimiento del agua de lluvia, especialmente durante eventos climáticos intensos.

Detalles del trabajo

La intervención incluyó: Recambio completo de los tubos existentes. Rediseño integral de la boca de tormenta. Construcción de nuevas cámaras de inspección para facilitar el mantenimiento y control del sistema.

Estas mejoras permiten optimizar la capacidad de drenaje y reducir el riesgo de anegamientos, fortaleciendo la infraestructura pluvial de la ciudad.

Infraestructura hídrica: finaliza una intervención estratégica en San Jerónimo NorteInfraestructura hídrica: finaliza una intervención estratégica en San Jerónimo Norte

La ejecución de la obra requirió coordinación técnica y operativa con distintos organismos.

Trabajo articulado entre instituciones

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) realizó el corrimiento de un poste de media tensión ubicado en el área de intervención, mientras que San Jerónimo Gas SAPEM intervino en un cruce de gas para permitir la correcta proyección y desarrollo de los trabajos.

Mirá tambiénFuerte aumento presupuestario para el Consejo de la Magistratura

Desde el gobierno local remarcaron que este tipo de acciones reflejan una planificación integral de la infraestructura urbana, priorizando soluciones estructurales que aporten previsibilidad y seguridad hídrica a largo plazo.

Mirá tambiénTransformar basura en "oro" molecular: la científica santafesina que revoluciona el reciclaje

Con la culminación de esta etapa, San Jerónimo Norte continúa consolidando un esquema de inversión en obras públicas que apunta a modernizar servicios esenciales y fortalecer la resiliencia de la ciudad frente a contingencias climáticas.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Las Colonias

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro