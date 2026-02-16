Finalizan trabajos estratégicos de infraestructura hídrica en un sector clave de San Jerónimo Norte

La obra se ejecuta en un tramo clave del entramado urbano: comienza en la esquina de Guillermo Tell y 15 de Agosto y se extiende hasta Guillermo Tell en su intersección con Padre Enrique Niemann.
La intervención se desarrolla sobre calle Guillermo Tell, desde su intersección con 15 de Agosto hasta Padre Enrique Niemann. Incluyó el recambio completo de tubos, rediseño de la boca de tormenta y construcción de nuevas cámaras de inspección, con trabajo articulado de distintas instituciones.
El sector presentaba inconvenientes estructurales que afectaban el correcto escurrimiento del agua de lluvia, especialmente durante eventos climáticos intensos.
La intervención incluyó: Recambio completo de los tubos existentes. Rediseño integral de la boca de tormenta. Construcción de nuevas cámaras de inspección para facilitar el mantenimiento y control del sistema.
Estas mejoras permiten optimizar la capacidad de drenaje y reducir el riesgo de anegamientos, fortaleciendo la infraestructura pluvial de la ciudad.
La ejecución de la obra requirió coordinación técnica y operativa con distintos organismos.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) realizó el corrimiento de un poste de media tensión ubicado en el área de intervención, mientras que San Jerónimo Gas SAPEM intervino en un cruce de gas para permitir la correcta proyección y desarrollo de los trabajos.
Desde el gobierno local remarcaron que este tipo de acciones reflejan una planificación integral de la infraestructura urbana, priorizando soluciones estructurales que aporten previsibilidad y seguridad hídrica a largo plazo.
Con la culminación de esta etapa, San Jerónimo Norte continúa consolidando un esquema de inversión en obras públicas que apunta a modernizar servicios esenciales y fortalecer la resiliencia de la ciudad frente a contingencias climáticas.