Departamento Las Colonias

Finalizan trabajos estratégicos de infraestructura hídrica en un sector clave de San Jerónimo Norte

La intervención se desarrolla sobre calle Guillermo Tell, desde su intersección con 15 de Agosto hasta Padre Enrique Niemann. Incluyó el recambio completo de tubos, rediseño de la boca de tormenta y construcción de nuevas cámaras de inspección, con trabajo articulado de distintas instituciones.