Más inclusión y autonomía: comenzó el curso gratuito de alfabetización digital para adultos mayores

El pasado 12 de febrero comenzó un nuevo curso de alfabetización digital destinado a adultos mayores, una iniciativa municipal que busca acortar la brecha tecnológica y promover una participación activa y segura en entornos digitales.
Con una propuesta gratuita y orientada a la práctica cotidiana, el Municipio puso en marcha un nuevo ciclo de alfabetización digital destinado a adultos mayores. El objetivo es brindar herramientas para el uso de redes sociales, la realización de trámites online y la prevención de ciberestafas, fortaleciendo la autonomía y la inclusión digital.
El pasado 12 de febrero comenzó un nuevo curso de alfabetización digital destinado a adultos mayores, una iniciativa municipal que busca acortar la brecha tecnológica y promover una participación activa y segura en entornos digitales.
La capacitación se desarrolla en el espacio de Coworking municipal y consta de cuatro clases presenciales, con contenidos orientados a resolver necesidades concretas de la vida diaria: desde el manejo básico del teléfono celular hasta la realización de trámites y consultas online.
El programa está diseñado con un enfoque práctico. Durante los encuentros, los participantes aprenden a utilizar redes sociales, gestionar aplicaciones móviles, realizar trámites administrativos digitales y navegar de forma segura en internet.
Además, se abordan situaciones vinculadas a las ciberestafas, una problemática en crecimiento que afecta especialmente a personas mayores. Se trabajan pautas de prevención, detección de intentos de fraude y recomendaciones para proteger datos personales y bancarios.
Desde el área de Desarrollo Local remarcaron que la alfabetización digital no solo facilita gestiones y comunicaciones, sino que también contribuye a reducir la vulnerabilidad frente a delitos informáticos.
En la clase inaugural estuvieron presentes el intendente Leonardo Raimundo y el subsecretario de Desarrollo Local, Empleo, Producción y Turismo, Damián Perassi, responsable de las capacitaciones.
Durante la apertura, Raimundo subrayó la importancia de generar políticas públicas que acompañen los cambios tecnológicos:
“Vivimos en una sociedad cada vez más digital y es fundamental que nuestros adultos mayores cuenten con las herramientas necesarias para manejarse con autonomía y seguridad. Estos cursos no solo facilitan trámites y comunicación, sino que también ayudan a prevenir estafas, lo cual es muy importante”.
Por su parte, desde la Subsecretaría destacaron que el ciclo forma parte de una estrategia más amplia de inclusión digital, orientada a garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la información y a los servicios.
Las autoridades anticiparon que las capacitaciones continuarán ampliándose en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de acercar la propuesta a más barrios y facilitar la participación de un mayor número de vecinos.
En un contexto donde la digitalización avanza de manera acelerada, iniciativas de este tipo buscan reducir la brecha tecnológica generacional y fortalecer la integración social, promoviendo una ciudadanía más informada, autónoma y protegida frente a los riesgos del entorno virtual.