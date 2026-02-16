En San Lorenzo

Más inclusión y autonomía: comenzó el curso gratuito de alfabetización digital para adultos mayores

Con una propuesta gratuita y orientada a la práctica cotidiana, el Municipio puso en marcha un nuevo ciclo de alfabetización digital destinado a adultos mayores. El objetivo es brindar herramientas para el uso de redes sociales, la realización de trámites online y la prevención de ciberestafas, fortaleciendo la autonomía y la inclusión digital.