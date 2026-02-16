Los debates pendientes tras la reforma constitucional

Para Javkin, primero Ley de Municipios y después la Ley de Coparticipación

El intendente de Rosario destacó que los propios convencionales fijaron fechas diferentes para el tratamiento. Pullaro pidió a legisladores que tengan en cuanta los matices y las complejas diferencias que procuraron balancear los convencionales al dictar las leyes que faltan.