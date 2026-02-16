Los debates pendientes tras la reforma constitucional
Para Javkin, primero Ley de Municipios y después la Ley de Coparticipación
El intendente de Rosario destacó que los propios convencionales fijaron fechas diferentes para el tratamiento. Pullaro pidió a legisladores que tengan en cuanta los matices y las complejas diferencias que procuraron balancear los convencionales al dictar las leyes que faltan.
"Hace mucho tiempo no tenemos registro en la provincia de una inversión provincial en obras públicas en Rosario como la que estamos teniendo en este tiempo", dijo Javkin. Flavio Raina
La Legislatura tiene por delante la sanción de una serie de leyes exigidas por la nueva Constitución sancionada y jurada en septiembre pasado, tema que no dejó pasar por alto el gobernador Maximiliano Pullaro en su discurso del domingo ante la Asamblea Legislativa.
"Por delante esta Legislatura tiene, en ese contexto, una labor central: dictar las leyes que pongan en marcha, que le den vida, al texto constitucional. Una nueva hora de deliberaciones se abre y los convoco a hacerlo con idéntico espíritu al que guió a la Convención Reformadora y, antes, al dictado de la ley de necesidad. Tengan presente, si me permiten, cuáles fueron los esfuerzos de los convencionales, cuáles fueron los matices que intentaron capturar, cuáles fueron las complejas diferencias que procuraron balancear" destacó el gobernador.
Uno de los primeros temas que está instalado es la futura Ley Orgánica de Municipios que deberá englobar a las 365 administraciones locales que se distribuyen en la bota santafesina.
El Senado tiene el tema con preferencia el último jueves y lo difirió para el 26 de febrero. El justicialismo, a través de legisladores y de intendentes pidió votar esa ley con la futura norma de coparticipación de impuestos. Una de las cláusulas transitorias establece un plazo de dos años para la forma de sistema que reparte impuestos entre la administración provincial y las municipalidades.
Ante la consulta de El Litoral, Javkin dijo esperar las dos leyes pero entiende que "no necesariamente" deben tratarse y dictarse en forma simultánea.
"La ley de Municipios hoy está mucho más centrada en la aplicación de la autonomía. Nosotros hemos tomado una decisión de avanzar -con los márgenes que a nuestro entender ya podíamos ejercer autonomía en los municipios-. Así lo hicimos. Ojalá lo hicieran también Santa Fe y el resto de las ciudades. Si se discute un régimen de coparticipación, bienvenido sea. En el planteo de la convención constituyente no están planteados juntos, así que entiendo que eso se puede diferenciar".
No obstante, Javkin reconoció la inversión provincial en el interior santafesino. "Hace mucho tiempo no tenemos registro en la provincia de una inversión provincial en obras públicas en Rosario como la que estamos teniendo en este tiempo. Sería muy injusto si plantease un esquema vinculado a la coparticipación en abstracto cuando estamos frente a una inversión tan directa de provincia en proyectos que los municipios llevamos adelante".
Tras la reforma
Dijo Pullaro ante la Asamblea que "el año pasado estuvo determinado por un proceso histórico de cambio constitucional. Después de sesenta y tres años arribamos a una síntesis respaldada por una deliberación muy amplia. Síntesis que responde a la necesidad de condensar en un texto, pretensiones diversas y de hacerlo con responsabilidad, sin imposiciones ni conclusiones forzadas".
Agregó que "la Constitución del '25 es un continente de todo lo que nos pasó, pero sobre todo es soporte, pilar, para todo lo que podamos construir".
El gobernador, que fue convencional constituyente, afirmó que "la Constitución persigue la consolidación de un Estado equilibrado y con controles entre sus órganos, un Estado que rinda cuentas permanentemente, que no adopte decisiones por capricho o pura conveniencia coyuntural, un Estado firme con los que transgreden las normas y cálido y cercano con los que siempre estuvieron postergados".
Pullaro pidió a la Legislatura sancionar las leyes que permitan poner en marcha la nueva Constitución provincial.
Después si subrayó que "la Constitución que reformamos los santafesinos, incorpora de manera inédita ficha limpia, le pone fin a los privilegios injustificados: a los fueros que no tenían razón de ser, a los cargos vitalicios, a la prerrogativas irrazonables para el acceso al empleo público, a las reelecciones indefinidas para todos los cargos, y avanza en el orden fiscal de las cuentas públicas. Por eso, la Constitución del '25 es sobre todo, un espacio de oportunidades que nos pone de cara al futuro".
Enseguida reconoció ninguna constitución cambia la historia por su sola sanción. De allí el consejo a la Legislatura de buscar en las leyes pendientes los equilibrios que se dieron en el debate de la Convención.
Casa Cuna
Es inminente la firma del decreto por el cual la provincia adquirirá el inmueble en el cual desde 1935 funcionó el hogar Casa Cuna en Primera Junta al 3700. Cerró sus puertas en octubre del año pasado.
El inmueble pertenece a la Asociación Civil Casa Cuna, la cual dependía legalmente de la Sociedad de San Vicente de Paul (una organización no gubernamental y religiosa con sede central en Buenos Aires). Durante muchos años se financiaba la institución mediante convenios con el Estado Provincial.
El gobernador Pullaro, ante la Asamblea Legislativa, anunció la compra por parte del Estado provincial. Dijo que "en 2026 vamos a inaugurar el Polo de la Niñez en la ciudad de Rosario. Será el primer y único dispositivo del país que abordará simultáneamente todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración social y establecidos en la Convención de los Derechos del Niño. Contará con guardias presenciales las 24 horas los 365 días del año".
Enseguida acotó que "también anunciamos la compra del inmueble del hogar "Casa Cuna". Será la sede del Polo de la Niñez de la ciudad de Santa Fe".