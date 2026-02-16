Fuerte aumento presupuestario para el Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura retomó la actividad este mes de febrero con una buena noticia: el Gobierno nacional oficializó a fines de enero un incremento del 280% en el presupuesto que tendrá disponible el Poder Judicial en 2026, cuyo monto total asciende a 2.135.208.999.995 pesos. La cifra va en línea con lo que había estimado el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación en agosto del año pasado.
El Consejo de la Magistratura de la Nación comunicó que estos fondos se orientaron bajo criterios de austeridad y distribución federal, con el propósito de cubrir los requerimientos de los tribunales nacionales y federales desplegados en todo el territorio argentino.
El último 27 de agosto, el Plenario del organismo había aprobado con 15 votos a favor un presupuesto proyectado por la suma de $2.007.943.778.229.
Según se desprende de la Decisión Administrativa 1/2026, a cargo del jefe de Gabinete Manuel Adorni, la mayor porción de la masa presupuestaria, equivalente a 1.99 billones de pesos, se reservó para el pago de salarios y remuneraciones del personal.
Manuel Adorni
Dentro de la desagregación por programas, la Justicia Federal ocupó un lugar preponderante al recibir 965.349 millones de pesos. De allí sale el financiamiento de las Cámaras Federales de Apelaciones ubicadas en la Capital Federal y en las provincias.
También incluyó al Fuero Electoral, responsable de los comicios y partidos políticos, y a los fueros especializados en lo Penal Económico y de la Seguridad Social.
Por otra parte, la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtuvo una partida de 633.120 millones de pesos. Esto abarca el funcionamiento de los tribunales que atienden "delitos comunes" en territorio porteño, tales como los fueros Civil, Comercial, del Trabajo y Criminal y Correccional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con recursos diferenciados para sus dos facetas principales. Para el ejercicio de su función como tribunal de máxima instancia se destinaron 77.481 millones de pesos, mientras que para su Administración General como cabeza del Poder Judicial se previeron 51.645 millones de pesos.
La Corte Suprema de la Nación. Foto: Fernando Nicola.
Las Actividades Centrales, que englobaron la gestión administrativa y financiera del Consejo de la Magistratura, recibieron 185.431 millones de pesos. Este dinero financió áreas de soporte transversales como la Dirección General de Administración y el Jurado de Enjuiciamiento.
Asimismo, se contemplaron inversiones en tecnología y sistemas informáticos para modernizar la gestión judicial, un aspecto señalado como prioritario en las negociaciones presupuestarias para mejorar la eficiencia del servicio.
Según comunicaron desde el Consejo de la Magistratura, las cifras presupuestarias evidencian un "resultado positivo de gestiones tendientes a la asignación de mayores recursos económicos para atender las necesidades de funcionamiento de los tribunales federales y nacionales de todo el país".