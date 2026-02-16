Video: la Mona Jiménez interrumpió varias veces su show por el calor agobiante en Córdoba

Juan Carlos La Mona Jiménez protagonizó una noche cargada de emociones durante su primer show de 2026. Con entradas agotadas y miles de personas celebrando el Día de los Enamorados, el histórico cantante debió frenar el espectáculo en más de una ocasión debido al intenso calor y a la falta de aire dentro del predio.
Desde el escenario, el referente del cuarteto fue claro con su público y priorizó su estado físico. “Yo paro cinco minutos antes que me caiga”, expresó, mientras pedía una silla y explicaba que necesitaba recuperar el aire antes de continuar.
Regresoesperado
El regreso de La Mona comenzó cerca de la medianoche, luego de una hora a puro ritmo a cargo de la banda Monada, que se encargó de preparar el clima festivo. Vestido con un llamativo atuendo rojo y fiel a su estilo inconfundible, Jiménez abrió su set con clásicos infaltables como “El enamorado”, “Goma de mascar” y “Anímate a vivir”.
A medida que avanzaba la madrugada, la temperatura dentro del recinto colmado se volvió un factor determinante. Durante la interpretación de “Se fue”, el cantante se detuvo antes del estribillo y explicó la situación al público, dejando en claro que el calor y la falta de oxígeno hacían imposible continuar sin una pausa.
Pausasnecesarias
Lejos de dramatizar, La Mona optó por una decisión práctica: dividir el descanso en dos pausas de 15 minutos en lugar de realizar una interrupción prolongada. La medida buscó permitir una recuperación gradual tanto para él como para los músicos, afectados por las mismas condiciones climáticas.
El cantante hizo pausas sobre el escenario para seguir con el show.
El público acompañó con paciencia y aplausos, entendiendo que se trataba de una cuestión de salud en una noche marcada por el calor extremo.
Hits, invitadosy cierre
Tras los descansos, el show retomó su curso con un repertorio que incluyó “Sola en su cuarto”, “Luis”, “No es suficiente” y “La chica piola”. A pesar del desgaste físico, Jiménez sostuvo la energía y llevó el espectáculo hasta cerca de las cinco de la mañana.
El cierre llegó con una seguidilla de clásicos que desató la euforia: “La enamorada”, “3 corazones” y “El solterito”, coronando una noche intensa y emotiva.
Entre los presentes se destacó la presencia de Carlos Tévez, quien asistió al recital luego de la victoria de Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, sumando un festejo doble.
Las imágenes de las pausas se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron preocupación entre los seguidores. Sin embargo, el desarrollo completo del show confirmó que las interrupciones fueron una medida preventiva frente a las condiciones extremas y no empañaron el esperado regreso de La Mona a los escenarios en este 2026.