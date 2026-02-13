#HOY:

Música, teatro y carnaval: la hoja de ruta del fin de semana largo

Tres días con propuestas para todos los gustos: encuentros solidarios, tributos ricoteros, fiestas de carnaval, muestras vocales y fiesta electrónica. La programación completa.

La Cotolengo Murga se presenta en la Casa de la Cultura. Foto: Gentileza producciónLa Cotolengo Murga se presenta en la Casa de la Cultura. Foto: Gentileza producción
El fin de semana largo en Santa Fe se abre como un mapa donde conviven el rock, el teatro y la fiesta. En una ciudad que respira cultura incluso en el calor de febrero, la agenda cultural ofrece un recorrido que va del bolero al punk y de la murga carnavalera a la reflexión existencial en escena.

Desde el encuentro solidario "De Nos Para Nos Vol. 5" en Demos, donde el rock se convierte en abrazo colectivo para acompañar a Lisandro, hasta el ciclo "Teatro en píldoras", la ciudad activa múltiples lenguajes culturales.

La música romántica también encuentra su espacio en la Biblioteca Muttis con "Boleros para bailar", mientras Tribus subraya su perfil rockero con tributos a Los Redondos y Las Pelotas.

El sábado y el domingo amplifican la propuesta con una programación que incluye carnaval electrónico, la profundidad dramática de "Construcción (F40)" en Valeri Montrul y la murga en la Casa de la Cultura. En las líneas que siguen, la grilla completa para no perderse nada.

Viernes 13 de febrero

"De Nos Para Nos Vol. 5" a las 20 en Demos

El rock local se une para apoyar a Lisandro, un joven santafesino que necesita afrontar su tratamiento de recuperación tras un ataque epiléptico. Todo lo recaudado por entradas será destinado íntegramente para él. Actúan: Hora Espejo, Síndrome de Takotsubo, Las Calles Hablan, Adriel Gomez y Sofía Kern.

Luna en los Charcos. Foto: Gentileza producciónLuna en los Charcos. Foto: Gentileza producción

"Boleros para bailar" a las 19 en la Biblioteca Muttis

Se trata de una propuesta musical que invita a celebrar el amor y el desamor a través de un repertorio acústico centrado en el bolero y la canción romántica. La actividad es con entrada libre y gratuita. La noche contará con las presentaciones de Alborada Trío y Estudio Vocal.

"Teatro en píldoras" a las 20 en La 3068

Un ciclo que ya es un clásico, con "seis años de historias comprimidas". En 2018 nació esta idea de ofrecer "pequeñas dosis de buen teatro". Hoy, "Teatro en píldoras" sigue siendo el semillero de artistas. Dirección de Raúl Kreig y Vanina Monasterolo. Repite el sábado.

"Bravos Muchachitos!" a las 21 en Tribus

Bravos Muchachitos! invita a disfrutar con las mejores versiones de Los Redondos y el Indio Solari. Como banda invitada estará Éxtasis.

Bravos Muchachitos!. Foto: Gentileza producciónBravos Muchachitos!. Foto: Gentileza producción

Corderos en la Noche a las 23.59 en Tribus

Corderos en la Noche llega a Tribus con todos los clásicos de Las Pelotas.

La Peña del Estanislao a las 19 en Casa del Brigadier López

La programación incluye "Frágil", feria de arte gráfico, imprenta y libros, Dj Ale Atorio y cierre con el show de Sr. Swing, a las 21. Habrá servicio gastronómico. Entrada libre y gratuita.

Peña de academia JCB a las 21 en Stanley

La Academia de guitarra JCB, coordinada por Juan Cruz Benítez, presenta un recital acústico, de la mano de seis alumnos en colaboración con músicos invitados. En el escenario sonarán Guitarras eléctricas y acústicas, voces variadas y de base, bajo y cajón.

Carnabarriales. Foto: Gentileza Municipalidad de Santa FeCarnabarriales. Foto: Gentileza Municipalidad de Santa Fe

Sábado 14 de febrero

Héctor Couto a las 22 en Complot Open Air

Get Producciones y React presentan una nueva edición de carnaval con un line up cargado de fiesta. Con Héctor Couto, Esto y aquello, Agustín Toffolini y Tobías Toledo.

"Pinta sexo" a las 21 en Demos

Una charla relajada y divertida para redescubrir la intimidad, aprender tips “para encender la llama y reírnos de las anécdotas que todos vivimos en pareja”.

"Construcción (F40)" a las 21 en Valeri Montrul

La obra de Arturo Castro Godoy vuelve a escena. Un hombre de 55 años acude a un turno con su neumonólogo y oncólogo para recibir un diagnóstico que puede ser mortal. En la sala de espera, proyecciones suyas lo acompañan mientras hace un repaso arbitrario y desordenado de su vida.

Héctor Couto. Foto: Gentileza producciónHéctor Couto. Foto: Gentileza producción

Luna en los Charcos a las 21 en Tribus

Luna en los Charcos regresa a Tribus con las mejores canciones de la obra de Fito Paez. Para el trasnoche, está previsto “Marikoteka: edición un amor de verano”.

"Amor y carnaval" a las 18 en la Casa de la Cultura

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer una feria editorial en los jardines, participar de “Romance y Carnaval”, un taller de postales de amor. A las 19.30, la música llenará el exterior del espacio con el espectáculo “Un Siglo Después”, a cargo de la murga rosarina La Cotolengo. Las actividades continúan hasta el 17 de febrero.

Arte vocal a las 21 en Stanley

Arte Vocal, dirigida por Iara Jiménez, presenta una nueva muestra de canto en Stanley Bar. Una noche especial para compartir y disfrutar de canciones clásicas sobre el amor, interpretadas por las y los alumnos de la academia.

Gentileza producciónGentileza producción

Domingo 15 de febrero

"Festipunk" a las 21 en Tribus

El Festipunk te trae una noche con los más destacados exponentes del punk local: Carusos, Triple X Punk y Candado. Después, la fiesta sigue de la mano de Antihumano (tributo a Attaque 77).

Morta punto com a las 21 en Stanley

Morta Punto Com es una banda tributo al Indio Solari, compuesta por siete músicos avanzados con una sólida trayectoria en el ámbito musical.

"Carnabarriales" a las 20 en barrio San Lorenzo

Continuarán el domingo 15 en barrio San Lorenzo, el lunes 16 en barrio Cabal, el sábado 21 en Av. J.J.Paso, y por último, el sábado 28 en Alto Verde. Todos los encuentros comienzan a las 20 y son de entrada libre y gratuita.

