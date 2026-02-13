Música, teatro y carnaval: la hoja de ruta del fin de semana largo

El fin de semana largo en Santa Fe se abre como un mapa donde conviven el rock, el teatro y la fiesta. En una ciudad que respira cultura incluso en el calor de febrero, la agenda cultural ofrece un recorrido que va del bolero al punk y de la murga carnavalera a la reflexión existencial en escena.
Desde el encuentro solidario "De Nos Para Nos Vol. 5" en Demos, donde el rock se convierte en abrazo colectivo para acompañar a Lisandro, hasta el ciclo "Teatro en píldoras", la ciudad activa múltiples lenguajes culturales.
La música romántica también encuentra su espacio en la Biblioteca Muttis con "Boleros para bailar", mientras Tribus subraya su perfil rockero con tributos a Los Redondos y Las Pelotas.
El sábado y el domingo amplifican la propuesta con una programación que incluye carnaval electrónico, la profundidad dramática de "Construcción (F40)" en Valeri Montrul y la murga en la Casa de la Cultura. En las líneas que siguen, la grilla completa para no perderse nada.
El rock local se une para apoyar a Lisandro, un joven santafesino que necesita afrontar su tratamiento de recuperación tras un ataque epiléptico. Todo lo recaudado por entradas será destinado íntegramente para él. Actúan: Hora Espejo, Síndrome de Takotsubo, Las Calles Hablan, Adriel Gomez y Sofía Kern.
Se trata de una propuesta musical que invita a celebrar el amor y el desamor a través de un repertorio acústico centrado en el bolero y la canción romántica. La actividad es con entrada libre y gratuita. La noche contará con las presentaciones de Alborada Trío y Estudio Vocal.
"Teatro en píldoras" a las 20 en La 3068
Un ciclo que ya es un clásico, con "seis años de historias comprimidas". En 2018 nació esta idea de ofrecer "pequeñas dosis de buen teatro". Hoy, "Teatro en píldoras" sigue siendo el semillero de artistas. Dirección de Raúl Kreig y Vanina Monasterolo. Repite el sábado.
La Academia de guitarra JCB, coordinada por Juan Cruz Benítez, presenta un recital acústico, de la mano de seis alumnos en colaboración con músicos invitados. En el escenario sonarán Guitarras eléctricas y acústicas, voces variadas y de base, bajo y cajón.
Carnabarriales. Foto: Gentileza Municipalidad de Santa Fe
Sábado 14 de febrero
Héctor Couto a las 22 en Complot Open Air
Get Producciones y React presentan una nueva edición de carnaval con un line up cargado de fiesta. Con Héctor Couto, Esto y aquello, Agustín Toffolini y Tobías Toledo.
Una charla relajada y divertida para redescubrir la intimidad, aprender tips “para encender la llama y reírnos de las anécdotas que todos vivimos en pareja”.
"Construcción (F40)" a las 21 en Valeri Montrul
La obra de Arturo Castro Godoy vuelve a escena. Un hombre de 55 años acude a un turno con su neumonólogo y oncólogo para recibir un diagnóstico que puede ser mortal. En la sala de espera, proyecciones suyas lo acompañan mientras hace un repaso arbitrario y desordenado de su vida.
Luna en los Charcos regresa a Tribus con las mejores canciones de la obra de Fito Paez. Para el trasnoche, está previsto “Marikoteka: edición un amor de verano”.
"Amor y carnaval" a las 18 en la Casa de la Cultura
Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer una feria editorial en los jardines, participar de “Romance y Carnaval”, un taller de postales de amor. A las 19.30, la música llenará el exterior del espacio con el espectáculo “Un Siglo Después”, a cargo de la murga rosarina La Cotolengo. Las actividades continúan hasta el 17 de febrero.
Arte Vocal, dirigida por Iara Jiménez, presenta una nueva muestra de canto en Stanley Bar. Una noche especial para compartir y disfrutar de canciones clásicas sobre el amor, interpretadas por las y los alumnos de la academia.
Continuarán el domingo 15 en barrio San Lorenzo, el lunes 16 en barrio Cabal, el sábado 21 en Av. J.J.Paso, y por último, el sábado 28 en Alto Verde. Todos los encuentros comienzan a las 20 y son de entrada libre y gratuita.