Cultura e identidad en la avenida Argentina: así se vivió el Carnaval de la Esperanza
Con comparsas, espectáculos artísticos y un cierre musical a puro ritmo, la ciudad celebró una nueva edición del Carnaval de la Esperanza sobre la renovada avenida Argentina. El intendente destacó la importancia cultural del evento y el impacto de la nueva iluminación LED como marco para la fiesta.
Este sábado, la avenida Argentina se transformó en el epicentro de la celebración con la realización del “Carnaval de la Esperanza 2026”, una de las fiestas más representativas del calendario cultural local. Miles de vecinos y visitantes acompañaron la jornada, que combinó tradición, música y color en un nuevo escenario urbano.
La actividad fue encabezada por el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, y la diputada provincial Jimena Senn, junto a concejales y miembros del gabinete municipal.
Durante la apertura, el intendente subrayó el valor simbólico del evento para la comunidad. “Es una enorme alegría ver a tanta gente disfrutando de un evento que forma parte de nuestra identidad. El Carnaval de la Esperanza es una expresión cultural esperancina que se sostiene gracias al compromiso y al trabajo de muchas personas”, expresó.
En esta edición, el municipio decidió trasladar la celebración a la avenida Argentina, una de las principales arterias de la ciudad, recientemente intervenida con un nuevo sistema de iluminación LED. Según explicó Müller, la renovación permitió jerarquizar el espacio público y ofrecer un entorno acorde a la magnitud del espectáculo.
Comparsas, espectáculos y un cierre a puro ritmo
La noche contó con la participación de las comparsas Marilú y Carioca, que desplegaron coreografías, trajes y puestas en escena trabajadas durante todo el año. También se presentó el Circo del Litoral, sumando variedad artística al programa.
El cierre estuvo a cargo de Juanjo Piedrabuena, quien puso el broche musical a una jornada que combinó tradición y entretenimiento popular.
El intendente destacó especialmente el esfuerzo de las comparsas locales: “Detrás de cada traje y cada coreografía hay horas de dedicación, creatividad y pasión. A cada integrante que hace posible esta fiesta, nuestro reconocimiento y agradecimiento”.
Reconocimientos y compromiso ambiental
En el marco del evento, se entregaron reconocimientos a figuras destacadas del carnaval: María Eugenia Badaraco (Carioca), como embajadora; Naiara Butarelli (Carioca), como mejor pasista femenina; Estefano Galici (Marilú), como mejor pasista masculino; y Marisa Torres (Carioca), por su traje de destaque.
Además, la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos impulsó una acción de concientización ambiental mediante la recolección de aerosoles utilizados durante la fiesta. Entre los niños y niñas que participaron se sortearon dos bicicletas, promoviendo así prácticas responsables en eventos masivos.
La edición 2026 dejó en evidencia que el carnaval no solo es una fiesta popular, sino también una política cultural que consolida identidad, participación y apropiación del espacio público.