Edición 2026

Cultura e identidad en la avenida Argentina: así se vivió el Carnaval de la Esperanza

Con comparsas, espectáculos artísticos y un cierre musical a puro ritmo, la ciudad celebró una nueva edición del Carnaval de la Esperanza sobre la renovada avenida Argentina. El intendente destacó la importancia cultural del evento y el impacto de la nueva iluminación LED como marco para la fiesta.