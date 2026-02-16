Día 2

Cosquín Rock: encuentros y contrapuntos, pasado y presente

Fito Páez vs Divididos, Ysy A tanguero vs. Guasones y El Plan de la Mariposa vs Bandalos Chinos fueron algunos duelos entre los escenarios. También pasaron Los Pericos, Beats Modernos, León Gieco, Gustavo Cordera, Juanse, el “Tano” Marciello, Agarrate Catalina y visitantes como Marky Ramone, Devendra Banhart y David Ellefson, entre muchas propuestas.