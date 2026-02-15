Día 1

Cosquín Rock: la vuelta al mundo en 12 horas (y más)

Los internacionales Franz Ferdinand y The Chemical Brothers sumaron a la grilla nacional, que propuso "duelos" como Lali vs. Las Pelotas, Dillom vs. Ciro y los Persas y La Vela Puerca vs. Babasónicos. El Kuelgue, El Cuarteto de Nos, Bersuit, Eruca Sativa y Abel Pintos también fueron parte de la fiesta, entre muchos otros artistas.