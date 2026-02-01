Aquí Cosquín

Santa Fe tuvo presencia oficial en el festival folklórico de Cosquín con la representación sobre Estanislao López abriendo los actos conmemorativos por los 240 años del nacimiento del Patriarca de la Federación.
La provincia dijo presente en Cosquín con una puesta histórica y gestos políticos que cruzaron fronteras. Además, un ex ministro de Cultura destacó la puesta santafesina y puso el foco en el trabajo colectivo detrás del escenario.
El propio gobernador Maximiliano Pullaro acompañó a la delegación santafesina junto a la ministra de Cultura, Susana Rueda; el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido y Soledad López, descendiente del brigadier.
Quien también estuvo en Cosquín y se sumó a la delegación santafesina fue el intendente de Reconquista, Enrique Vallejos quien logró que otra vez su ciudad sea sede de un Pre Cosquín a partir del 2027. El justicialista aprovechó el viaje para mostrarse con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y hablar, por supuesto, de política.
"Quiero expresar el enorme orgullo que me produjo la presentación de la delegación oficial santafesina en la primera luna del 66º Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Lo hago como santafesino y como ex ministro de Cultura de esta Invencible Provincia", escribió Jorge Llonch en redes sociales a las pocas horas de la actuación en la plaza Próspero Molina.
"Deseo felicitar al cuerpo de danza, a sus 42 bailarinas y bailarines y a los 10 músicos que componen la banda musical", agregó el rosarino quien fue el ministro de Cultura de Omar Perotti.
"Hago extensiva esa celebración a aquellas personas que a menudo no se las ve pero que resultan imprescindibles: vestuaristas, coreógrafos, escenógrafos y todo el personal del Ministerio de Cultura que hizo posible el espectáculo que el público disfrutó en la plaza Próspero Molina. A todas las escuelas de danza de la provincia, a los seleccionados y a los que no, a todos y todas quienes participaron de la elección, mi abrazo y felicitación", añadió.
"Por último, que la temática de la presentación en Cosquín haya tenido como eje rendir un tributo al Brigadier General Estanislao López no hace más que embellecer la puesta, precisamente en el año en que se conmemora el 240º aniversario de su nacimiento" acotó el rosarino.