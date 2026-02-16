Apoyo a la educación: San Agustín lanza sus Becas de Estudio 2026

La iniciativa forma parte de las políticas locales orientadas a fortalecer el acceso y la permanencia en estudios superiores.
La Comuna de San Agustín informó que desde el miércoles 18 de febrero y hasta el martes 3 de marzo estará habilitado el período de inscripción para acceder a las Becas de Estudio 2026 destinadas a estudiantes de nivel terciario.
Las becas comunales constituyen un respaldo económico para jóvenes que cursan carreras terciarias, contribuyendo a cubrir gastos vinculados a transporte, materiales y aranceles.
Desde la administración comunal destacaron la importancia de sostener este tipo de programas como herramienta de igualdad de oportunidades y promoción del desarrollo profesional de los estudiantes del pueblo.
El período de inscripción se extenderá desde el 18 de febrero hasta el 3 de marzo. Los interesados deberán acercarse personalmente a la sede comunal para retirar y completar la ficha de solicitud.
La atención se realiza de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 12:30 horas. Se recomienda a los aspirantes concurrir con la documentación necesaria y realizar el trámite dentro de los plazos establecidos para garantizar su participación en el proceso de evaluación.
Con la puesta en marcha de las Becas de Estudio 2026, la Comuna de San Agustín reafirma su compromiso con la educación como eje estratégico de crecimiento local.
El acompañamiento a los estudiantes terciarios no solo representa una ayuda económica, sino también una inversión en el capital humano y en el futuro de la comunidad.
En el marco de las políticas públicas orientadas al cuidado de la salud animal y al control ético de la población de mascotas, la Comuna de San Agustín informa que el próximo sábado 21 de febrero se realizará una jornada de castraciones gratuitas para perros y gatos.
La actividad tendrá lugar en el Polideportivo comunal, con inicio previsto a las 8:00 horas, y estará organizada mediante un sistema de turnos y atención por orden de llegada. Según se indicó desde la Comuna, los turnos deberán reservarse previamente en la sede comunal, de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 12:00.
El día de la jornada, la atención comenzará a partir de las 8 de la mañana, respetando el orden de llegada. En primer término se atenderán los gatos, y luego los perros, con el objetivo de optimizar la organización y el cuidado de los animales.
Desde la organización se recordó una serie de recomendaciones fundamentales para garantizar el correcto desarrollo de las castraciones.
Cada mascota deberá asistir acompañada por una persona adulta responsable; los perros deberán llevar collar y correa, mientras que los gatos deberán ser trasladados en transportadoras, jaulas o bolsos adecuados, para evitar situaciones de estrés o riesgo.
Asimismo, se informó que las mascotas deberán tener una edad mínima de seis meses, cumplir con un ayuno previo de 12 horas, y presentarse limpias al momento del procedimiento. Para el cuidado posterior a la cirugía, se solicita a los responsables llevar una manta abrigada, necesaria para el período postoperatorio.
Desde la Comuna destacaron que este tipo de jornadas no solo contribuyen a mejorar la calidad de vida de los animales, sino que también representan una herramienta clave para fomentar la tenencia responsable, prevenir enfermedades y reducir la superpoblación animal de manera ética y responsable.
Finalmente, se invitó a la comunidad a participar y aprovechar esta iniciativa, reafirmando el compromiso de la gestión comunal con la salud pública, el bienestar animal y el cuidado del entorno comunitario.