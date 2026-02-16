Para estudiantes terciarios

Apoyo a la educación: San Agustín lanza sus Becas de Estudio 2026

La Comuna de San Agustín informó que desde el miércoles 18 de febrero y hasta el martes 3 de marzo estará habilitado el período de inscripción para acceder a las Becas de Estudio 2026 destinadas a estudiantes de nivel terciario.