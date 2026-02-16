Actividad legislativa

Dolzani confirmó una inversión de $1.440 millones para obras en el departamento San Javier

Tras una reunión con el ministro provincial Fabián Bastia, el senador anunció la asignación de fondos de la Ley de Obras Menores 2026. Los recursos serán destinados a pavimentación, iluminación y mejoras en espacios públicos de ciudades y comunas de la región.