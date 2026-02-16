Dolzani confirmó una inversión de $1.440 millones para obras en el departamento San Javier

El senador Oscar Dolzani confirmó la asignación de más de 1.440 millones de pesos destinados a obras de infraestructura en el departamento San Javier, tras mantener una reunión de trabajo con el ministro de Gobierno e Innovación Pública de la provincia de Santa Fe, Fabián Bastia.
El encuentro tuvo como eje principal el seguimiento de las gestiones en marcha y la evaluación del avance de distintos proyectos territoriales.
Durante la reunión, ambos funcionarios ratificaron la asignación de recursos correspondientes al programa de Obras Menores, fundamentales para el desarrollo de las comunidades locales.
En ese marco, se confirmó el desembolso total de 1.440 millones de pesos para el año 2026 en concepto de la Ley de Obras Menores, que serán distribuidos entre las localidades del departamento para la ejecución de proyectos de pavimentación, iluminación y puesta en valor de espacios públicos.
Inversión
Según lo informado, la ciudad de San Javier recibirá una inversión superior a los 588 millones de pesos. En tanto, para Romang se destinarán más de 337 millones, mientras que la localidad de Alejandra contará con un monto que supera los 215 millones de pesos.
La distribución de recursos también alcanza a las comunas de la región. En ese sentido, se asignaron 85 millones de pesos para Colonia Teresa, 76 millones para La Brava, 69 millones para Cacique Ariacaiquín y 68 millones de pesos para Colonia Durán.
Trabajo articulado
Dolzani señaló que la llegada de estas partidas presupuestarias constituye una respuesta concreta a las demandas de los vecinos y representa un avance significativo en la mejora de la infraestructura departamental.
Asimismo, destacó la importancia del trabajo articulado entre la provincia y los gobiernos locales, remarcando que la supervisión constante de estas acciones permite garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a cada comunidad.
“El objetivo es que estas inversiones se traduzcan en obras visibles y en una mejora directa de la calidad de vida de los habitantes de todo el territorio costero”, expresó el legislador, subrayando el compromiso de continuar impulsando gestiones que favorezcan el crecimiento y desarrollo del departamento.