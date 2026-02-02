Memorias de un corondino

La Santa Fe - Coronda, de la “locura” de unos pocos al evento que convoca multitudes

Nacida de la idea de un grupo de aventureros hace 65 años, nuestra maratón fue creciendo año a año gracias al invaluable de sus protagonistas, los nadadores, de todos los que se pusieron al hombro la organización y de los vecinos de Coronda que se fueron sumando. El rol clave de Carlos Larriera para hacer a la competencia el gigante que es hoy.