Villa Gobernador Gálvez: invierten más de $38 millones en obras escolares antes del inicio de clases

En la antesala del ciclo lectivo 2026, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe destinaron más de 38 millones de pesos a obras de infraestructura y tareas de mantenimiento en escuelas públicas y jardines de la ciudad. Los trabajos incluyeron ampliaciones, saneamiento, mejoras edilicias y acciones integrales en el marco del Fondo de Financiamiento Educativo y el Fondo de Asistencia Educativa.
Los fondos provinieron del Fondo de Financiamiento Educativo y del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), herramientas que permiten canalizar recursos hacia infraestructura escolar y mantenimiento preventivo.
La secretaria de Gobierno municipal, Victoria Culasso, destacó que “a través de estos fondos realizamos diferentes obras como cercos perimetrales, veredas, arreglos de baños, finalización de salones, conexiones a desagües, entre otros trabajos en distintas escuelas públicas de la ciudad”.
Las intervenciones se planificaron con antelación al inicio de clases, priorizando necesidades estructurales y demandas planteadas por los equipos directivos.
Entre las principales intervenciones se destaca la finalización de un salón en la Escuela Nº 1270 “Brigadier Estanislao López”, con trabajos de albañilería, electricidad y cielorraso, que demandaron una inversión de $22.080.000, siendo una de las obras de mayor envergadura.
En la Escuela Nº 124 “Isidro Aliau” se realizaron tareas de pintura en pasillos y escaleras por $6.460.000, mientras que en la Escuela Nº 515 “René Favaloro” se avanza en la construcción de un cerco perimetral con una inversión de $13.970.000.
Por su parte, en la Escuela Nº 516 “Leticia Cossettini” se ejecutó un pozo absorbente ($1.800.000), y en el Jardín Nº 332 se construyó un pilar trifásico ($930.000), mejorando la infraestructura eléctrica del edificio.
La Escuela Nº 132 “Asamblea del Año XIII” recibió obras de vereda y arreglos de baño por $4.929.000.
En tanto, en la Escuela Nº 100 “José Ingenieros” se desarrollaron múltiples mejoras: nuevos contrapisos, renovación de pisos exteriores, arreglos de tapiales y rejas, colocación de basureros y trabajos en el comedor, con una inversión de $4.280.000.
Además, se realizaron nuevas conexiones de desagües en los núcleos sanitarios, con ejecución de cámaras de inspección y reemplazo de cañerías deterioradas, lo que implicó otros $1.340.000.
Más allá de las obras estructurales, durante el mes de enero el FAE concretó 30 intervenciones en distintos establecimientos educativos, alcanzando una inversión de $4.345.750. Estas acciones incluyeron tareas de saneamiento, limpieza de tanques de agua, corte de césped, reparaciones eléctricas y trabajos de plomería.
Culasso remarcó que estas tareas forman parte de una política sostenida: “Como ya es costumbre antes de iniciar cada año, mediante el FAE se ejecutan tareas de mantenimiento. Además, durante todo el año seguimos trabajando codo a codo con los directivos de una forma participativa y acordando las labores a realizar”.
La funcionaria también subrayó que, desde el inicio de la gestión del intendente Alberto Ricci, el vínculo con las instituciones educativas se fortaleció no solo desde la infraestructura, sino también desde lo pedagógico, a través del programa “La Muni en tu Escuela”, que ofrece más de 20 propuestas lúdicas y educativas para establecimientos de todos los niveles, tanto públicos como privados.
De esta manera, con una inversión millonaria y una planificación coordinada entre municipio y provincia, la ciudad se prepara para recibir el ciclo lectivo 2026 con mejoras concretas en su infraestructura educativa, apostando a garantizar espacios más seguros y adecuados para el desarrollo de la comunidad escolar.