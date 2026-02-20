Con apoyo de Provincia

Villa Gobernador Gálvez: invierten más de $38 millones en obras escolares antes del inicio de clases

En la antesala del ciclo lectivo 2026, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe destinaron más de 38 millones de pesos a obras de infraestructura y tareas de mantenimiento en escuelas públicas y jardines de la ciudad. Los trabajos incluyeron ampliaciones, saneamiento, mejoras edilicias y acciones integrales en el marco del Fondo de Financiamiento Educativo y el Fondo de Asistencia Educativa.