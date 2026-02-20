Para todos los profesionales

Paritaria de Salud: además del 12,5 de incremento hasta junio, Provincia planteó un 50 % de aumento en el asistencial hospitalario

La oferta salarial contempla ese reconocimiento para los equipos de la salud pública, que se suma a la propuesta que realizó el Gobierno a la administración central: 12,5 % para el primer semestre, con un piso de 170 mil pesos y la compensación del 3 % por diciembre.