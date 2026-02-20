La provincia de Santa Fe pone a la venta ocho terrenos del Parque Industrial de Sauce Viejo
Será a través de un proceso de licitación pública que se iniciará el próximo 16 de marzo. En total, suman casi 50 mil metros cuadrados. Se esperan nuevas inversiones que permitan generar puestos de trabajo. Lo recaudado se destinará a financiar gasoductos.
Los ocho lotes disponibles suman casi 50 mil metros cuadrados y serán licitados desde marzo. Crédito: Fernando Nicola.
El gobierno provincial de Santa Fe anunció este viernes "la puesta a disposición de terrenos públicos en desuso" en el Parque Industrial de Sauce Viejo. Estarán destinados a inversiones privadas, con el objetivo de "generar empleo y nuevas oportunidades productivas". Según se informó, los fondos provenientes de la venta de estos lotes se destinarán a infraestructura energética, en particular, al plan de gasoductos.
El anuncio fue formulado en el propio Parque Industrial por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Según precisó el funcionario en diálogo con la prensa, se trata de ocho lotes que suman casi 50 mil metros cuadrados. El proceso implicará el llamado a licitación con la difusión correspondiente de los pliegos de bases y condiciones. Ello sería a partir del próximo 16 de marzo.
Según detalló, se trata de "cuatro lotes de grandes superficies para industrias estratégicas y otros cuatro que pueden adaptarse a distintos proyectos productivos". "La idea – sostuvo- es arrancar a mediados del mes próximo y permitir, incluso, que quienes están interesados puedan venir a visitar en algún momento estos terrenos para evacuar dudas o hacer sugerencias. Vendrá, luego, un período de evaluación".
Puccini presentó la iniciativa que apunta a atraer inversiones privadas y generar empleo.
Puccini descartó que el gobierno persiga con estas ventas un interés inmobiliario. "Esto lo queremos aclarar; no buscamos para nada algo inmobiliario, sino que lo que queremos es que el sector privado aproveche de estas tierras. Y lo recaudado por la venta de estos terrenos – acotó- va destinado a financiar infraestructura energética, concretamente, gasoductos".
- ¿Cuál es el perfil de las inversiones que se buscan? - se le preguntó-
- Las condiciones van a estar dadas, en principio, por las dimensiones de los lotes. Hay cuatro que son grandes y que van a tender a que el proyecto tenga industrias quizás más grandes. Los otros más pequeños quizá sean más para emprendimientos. La verdad es que no hemos puesto un condicionamiento; está atado a un perfil productivo que ya el Parque Industrial tiene. Esto será parte de las dudas y sugerencias que podamos conversar. Queremos hacer esto público y alentar a que haya muchas ofertas y posibles inversores.
El anuncio se realizó en el Parque Industrial de Sauce Viejo, donde hay terrenos públicos actualmente en desuso. Crédito: Fernando Nicola.
- ¿Por qué estos terrenos estaban en desuso y por qué se ponen ahora en venta?
- Bueno, éste es un Parque que viene desde hace un tiempo reorganizándose en todo lo que tiene que ver con las escrituras. Muchas cosas habían quedado pendientes de gestiones anteriores. Cuando revisamos todo, nuestra responsabilidad fue que teníamos que hacernos cargo. Esto estaba dentro de esa agenda; no dejamos el tema guardado en un cajón. A veces todo lo burocrático, incluso dentro del propio gobierno, implica demoras. Pero finalmente logramos tener las escrituras, y con eso tomamos esta decisión con la intención de que el Parque contase con más inversiones y se generase más empleo.
- ¿Cuáles son los beneficios que se ofrecerán desde el Estado a los inversores? - se lo consultó-
- Primero, disponer de suelo, cosa que hoy no es tan fácil en las principales ciudades. Otro de los beneficios es que van a tener un precio que no va a ser el de mercado; van a tener un precio mucho más accesible que en otros lugares. Y además, estará sentado en un parque industrial ya de por sí. La provincia tiene una ley de Parques productivos que concede eximiciones fiscales por determinados años. Esto, entre otros beneficios.