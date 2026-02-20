Anunció el ministro Puccini

La provincia de Santa Fe pone a la venta ocho terrenos del Parque Industrial de Sauce Viejo

Será a través de un proceso de licitación pública que se iniciará el próximo 16 de marzo. En total, suman casi 50 mil metros cuadrados. Se esperan nuevas inversiones que permitan generar puestos de trabajo. Lo recaudado se destinará a financiar gasoductos.