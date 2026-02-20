Departamento Las Colonias

Más infraestructura educativa en San Jerónimo del Sauce: inauguran obra del programa "1000 Aulas"

El miércoles 25 de febrero a las 18:30 se habilitará una nueva aula y un baño inclusivo en el edificio donde funcionan la Escuela Primaria N° 326 “Mariano Moreno” y la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 366 “Tte. Cnel. Nicolás Denis”. La obra se enmarca en el Programa Provincial “1000 Aulas” y refuerza la infraestructura educativa local.