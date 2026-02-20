Más infraestructura educativa en San Jerónimo del Sauce: inauguran obra del programa "1000 Aulas"

La comunidad de San Jerónimo del Sauce se prepara para un nuevo paso en el fortalecimiento de su sistema educativo.
El miércoles 25 de febrero a las 18:30 se habilitará una nueva aula y un baño inclusivo en el edificio donde funcionan la Escuela Primaria N° 326 "Mariano Moreno" y la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 366 "Tte. Cnel. Nicolás Denis". La obra se enmarca en el Programa Provincial "1000 Aulas" y refuerza la infraestructura educativa local.
El próximo miércoles 25 de febrero, a las 18:30 horas, se realizará el acto inaugural de una nueva aula y un baño inclusivo construidos en el edificio escolar que comparten la Escuela Primaria N° 326 “Mariano Moreno” y la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 366 “Tte. Cnel. Nicolás Denis”.
La obra fue ejecutada en el marco del Programa Provincial “1000 Aulas”, una iniciativa orientada a ampliar y mejorar la infraestructura educativa en todo el territorio santafesino.
La incorporación de una nueva aula permitirá optimizar la organización institucional y las condiciones de enseñanza, acompañando el crecimiento de la matrícula y las demandas pedagógicas actuales.
En paralelo, la construcción de un baño inclusivo representa un avance significativo en términos de accesibilidad y equidad, garantizando condiciones adecuadas para estudiantes con discapacidad y promoviendo una educación verdaderamente integradora.
Desde la Comuna destacaron que la intervención constituye un paso clave para fortalecer una educación pública de calidad, brindando espacios acordes a las necesidades de la comunidad educativa.
La concreción del proyecto es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, las instituciones educativas y la administración comunal. Esta articulación permitió avanzar en una obra que impacta directamente en la vida cotidiana de alumnos, docentes y familias.
El acto inaugural contará con la presencia de autoridades provinciales y locales, así como integrantes de la comunidad educativa, en una ceremonia que pondrá en valor el esfuerzo colectivo para mejorar la infraestructura escolar.
La inversión en espacios educativos no solo implica mejoras edilicias, sino también una señal clara de acompañamiento al desarrollo de las nuevas generaciones. En localidades como San Jerónimo del Sauce, cada ampliación o adecuación de infraestructura representa una herramienta concreta para garantizar igualdad de oportunidades.
La inauguración de la nueva aula y del baño inclusivo se inscribe, además, en un contexto simbólico para la comunidad, reafirmando el compromiso con la educación pública como eje central del desarrollo local.
Con esta obra, San Jerónimo del Sauce suma capacidad, accesibilidad y mejores condiciones para el aprendizaje, consolidando un modelo de crecimiento sostenido en materia educativa.
