Provincia y municipio coordinan acciones en favor de niñas, niños y adolescentes

La ciudad de San Jerónimo Norte fue sede de un encuentro institucional con representantes de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe, en el marco de una agenda orientada a consolidar políticas de protección integral.
Autoridades municipales de San Jerónimo Norte recibieron al equipo de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia en una reunión de trabajo que permitió reforzar la articulación entre provincia y municipio para la promoción y protección de derechos.
La ciudad de San Jerónimo Norte fue sede de un encuentro institucional con representantes de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe, en el marco de una agenda orientada a consolidar políticas de protección integral.
Participaron de la reunión el defensor provincial Juan Cruz Giménez; la directora de Zona Norte, Judith Galetti; y la trabajadora social del equipo de Atención Integral, María Michelaud.
El encuentro se desarrolló junto a la intendenta y la coordinadora de Educación municipal, en un espacio de diálogo y planificación compartida.
Durante la reunión se abordaron líneas de acción conjuntas destinadas a fortalecer la articulación entre los distintos niveles del Estado, con el objetivo de optimizar la intervención ante situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.
Desde el municipio destacaron que este tipo de instancias permiten consolidar canales de comunicación directa, coordinar estrategias de abordaje y unificar criterios de actuación frente a vulneraciones de derechos.
La premisa compartida fue clara: el cuidado de las infancias y adolescencias constituye una tarea colectiva, que requiere presencia territorial, compromiso institucional y trabajo sostenido en el tiempo.
Las autoridades locales agradecieron el acercamiento del equipo provincial y remarcaron la importancia de sostener estos espacios de cooperación. La articulación entre provincia y municipio se presenta como una herramienta clave para ampliar oportunidades y generar entornos más seguros y protectores.
En ese marco, se reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para garantizar derechos y fortalecer las políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia en San Jerónimo Norte, consolidando una red institucional que acompañe y contenga a las familias de la comunidad.