San Jerónimo Norte

Provincia y municipio coordinan acciones en favor de niñas, niños y adolescentes

Autoridades municipales de San Jerónimo Norte recibieron al equipo de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia en una reunión de trabajo que permitió reforzar la articulación entre provincia y municipio para la promoción y protección de derechos.