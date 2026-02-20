Fuerte apoyo

Bolsas de Cereales y de Comercio del país respaldaron la modernización laboral y el nuevo régimen de inversiones

Las principales Bolsas de Cereales y de Comercio del país manifestaron su respaldo a la aprobación en Diputados de la Ley de Modernización Laboral y del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI). Las entidades consideraron que ambas herramientas son claves para dinamizar la economía, formalizar el empleo y fortalecer la competitividad de las cadenas productivas argentinas.