Bolsas de Cereales y de Comercio del país respaldaron la modernización laboral y el nuevo régimen de inversiones
Las principales Bolsas de Cereales y de Comercio del país manifestaron su respaldo a la aprobación en Diputados de la Ley de Modernización Laboral y del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI). Las entidades consideraron que ambas herramientas son claves para dinamizar la economía, formalizar el empleo y fortalecer la competitividad de las cadenas productivas argentinas.
Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados, las Bolsas de Cereales y de Comercio de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio de Chaco, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, respaldaron la Ley de Modernización Laboral y la creación del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI), iniciativas que ahora deberán ser tratadas por el Senado.
A través de un comunicado las entidades sostuvieron que se trata de medidas “pilares fundamentales” para la actividad económica nacional y remarcaron que su sanción definitiva aportaría previsibilidad a los sectores productivos.
Mercado laboral: formalización y competitividad
Desde las entidades destacaron que la modernización laboral representa una oportunidad para fomentar la formalización del empleo, reducir la litigiosidad y generar un marco jurídico más dinámico.
Según señalaron, la reforma contribuirá a elevar la competitividad del país al brindar mayor previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores, condición considerada indispensable para la planificación de inversiones y la expansión de las cadenas de valor.
El respaldo del sistema bursátil vinculado al agro y al comercio refleja la expectativa de que un mercado laboral más flexible y formalizado permita mejorar la productividad y la inserción internacional.
RIMI: incentivo a la inversión productiva
Uno de los puntos especialmente valorados por las Bolsas fue la incorporación del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI), orientado a promover proyectos de escala media mediante beneficios fiscales como la amortización acelerada de bienes de capital.
Esta herramienta puede convertirse en un catalizador para sectores productivos estratégicos, favoreciendo la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de las cadenas agroindustriales, industriales y comerciales.
Las entidades remarcaron que la eliminación de sesgos “anti-productivos y burocráticos” resulta clave para consolidar un esquema que estimule la inversión federal y el desarrollo territorial equilibrado.
Expectativa por el debate en el Senado
Las entidades aguardan ahora el tratamiento legislativo en la Cámara alta.
Las Bolsas de Cereales y Comercio reafirman su compromiso con el desarrollo federal y alientan la implementación de políticas públicas que eliminen sesgos anti-productivos y burocráticos. La sanción definitiva de estas medidas será un paso decisivo para impulsar la inversión productiva en Argentina.