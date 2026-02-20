#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Fuerte apoyo

Bolsas de Cereales y de Comercio del país respaldaron la modernización laboral y el nuevo régimen de inversiones

Las principales Bolsas de Cereales y de Comercio del país manifestaron su respaldo a la aprobación en Diputados de la Ley de Modernización Laboral y del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI). Las entidades consideraron que ambas herramientas son claves para dinamizar la economía, formalizar el empleo y fortalecer la competitividad de las cadenas productivas argentinas.

Las Bolsas de Cereales y Comercio respaldan la modernización laboral y el incentivo a las inversionesLas Bolsas de Cereales y Comercio respaldan la modernización laboral y el incentivo a las inversiones
Seguinos en
Por: 

Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados, las Bolsas de Cereales y de Comercio de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio de Chaco, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, respaldaron la Ley de Modernización Laboral y la creación del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI), iniciativas que ahora deberán ser tratadas por el Senado.

El trigo consolida rendimientos y avanza la siembra de la soja en el centro norte santafesinoLas Bolsas de Cereales y Comercio respaldan la modernización laboral y el incentivo a las inversiones

A través de un comunicado las entidades sostuvieron que se trata de medidas “pilares fundamentales” para la actividad económica nacional y remarcaron que su sanción definitiva aportaría previsibilidad a los sectores productivos.

Mercado laboral: formalización y competitividad

Desde las entidades destacaron que la modernización laboral representa una oportunidad para fomentar la formalización del empleo, reducir la litigiosidad y generar un marco jurídico más dinámico.

Mirá tambiénLa trazabilidad electrónica inaugura una nueva etapa en la ganadería argentina

Según señalaron, la reforma contribuirá a elevar la competitividad del país al brindar mayor previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores, condición considerada indispensable para la planificación de inversiones y la expansión de las cadenas de valor.

El respaldo del sistema bursátil vinculado al agro y al comercio refleja la expectativa de que un mercado laboral más flexible y formalizado permita mejorar la productividad y la inserción internacional.

RIMI: incentivo a la inversión productiva

Uno de los puntos especialmente valorados por las Bolsas fue la incorporación del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI), orientado a promover proyectos de escala media mediante beneficios fiscales como la amortización acelerada de bienes de capital.

Las Bolsas de Cereales y Comercio respaldan la modernización laboral y el incentivo a las inversionesLas Bolsas de Cereales y Comercio respaldan la modernización laboral y el incentivo a las inversiones

Esta herramienta puede convertirse en un catalizador para sectores productivos estratégicos, favoreciendo la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de las cadenas agroindustriales, industriales y comerciales.

Mirá tambiénMaíz firme, soja condicionada: radiografía de la campaña 2025/26 en el sudeste santafesino

Las entidades remarcaron que la eliminación de sesgos “anti-productivos y burocráticos” resulta clave para consolidar un esquema que estimule la inversión federal y el desarrollo territorial equilibrado.

Expectativa por el debate en el Senado

Las entidades aguardan ahora el tratamiento legislativo en la Cámara alta.

Mirá tambiénLluvias de hasta 55 mm traen alivio parcial a la región núcleo, pero la recuperación aún es incierta

Las Bolsas de Cereales y Comercio reafirman su compromiso con el desarrollo federal y alientan la implementación de políticas públicas que eliminen sesgos anti-productivos y burocráticos. La sanción definitiva de estas medidas será un paso decisivo para impulsar la inversión productiva en Argentina.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Bolsa de Comercio
Rosario
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa
Reforma Laboral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro