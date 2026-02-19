Tras semanas críticas

Lluvias de hasta 55 mm traen alivio parcial a la región núcleo, pero la recuperación aún es incierta

Las precipitaciones del fin de semana de carnaval dejaron entre 30 y 55 milímetros en el corazón más castigado por la sequía en la región núcleo. Técnicos advierten que el cambio es significativo, aunque insuficiente en algunas áreas. Nuevos pronósticos mantienen en vilo a los productores.