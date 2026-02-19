La trazabilidad electrónica inaugura una nueva etapa en la ganadería argentina
La implementación de la trazabilidad electrónica individual marca un punto de inflexión en la producción bovina nacional. El próximo 24 de febrero, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y Albor ofrecerán un webinar gratuito para explicar los alcances del nuevo sistema y sus implicancias sanitarias, productivas y económicas.
La ganadería argentina comenzó a transitar una transformación estructural con la adopción de la trazabilidad electrónica individual. El nuevo esquema implica dejar atrás el seguimiento por lote o rodeo para avanzar hacia la identificación y gestión integrada de cada animal.
Este cambio no solo responde a exigencias sanitarias y comerciales, sino que también abre la puerta a una administración más precisa de la información productiva. Con datos individuales, los establecimientos pueden mejorar el control sanitario, optimizar procesos internos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.
En este contexto, el 24 de febrero a las 15 horas se realizará un encuentro virtual en el que autoridades nacionales y especialistas técnicos abordarán los lineamientos centrales del nuevo sistema.
Los ejes del nuevo sistema
Durante el webinar, referentes del SENASA explicarán cómo se implementa el esquema de identificación electrónica, cuáles son los pasos que deben seguir los productores para adecuarse al nuevo marco normativo y qué plazos contempla la transición.
Participarán la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo; el vicepresidente Néstor Aníbal Osacar; el director nacional de Sanidad Animal, Daniel Alejandro Caria; y el director de Tecnología, Marcos Villarreal.
Desde el sector privado, Álvaro Figueras, líder de Equipos de Control de Gestión en Albor Campo, analizará cómo transformar la trazabilidad sanitaria en una herramienta de gestión económica y productiva, integrando datos para generar valor dentro del establecimiento.
Impacto productivo y oportunidades
Más allá del cumplimiento normativo, el nuevo sistema representa una oportunidad para profesionalizar la gestión ganadera. La disponibilidad de información individual permite detectar desvíos sanitarios con mayor rapidez, mejorar índices reproductivos, monitorear ganancias de peso y optimizar decisiones comerciales.
El encuentro está dirigido a productores que buscan anticiparse a los cambios, asesores y administradores que requieren mayor consistencia en los datos, y equipos de gestión interesados en contar con información clara para decisiones productivas y financieras.
La inscripción es libre y gratuita, aunque con cupos limitados. Los interesados deberán realizar una preinscripción online para acceder al evento.
Con la trazabilidad electrónica ya en marcha, la ganadería argentina se encamina hacia un modelo más transparente, eficiente y competitivo, alineado con las exigencias sanitarias internacionales y las demandas de los mercados.