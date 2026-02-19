Identificación individual obligatoria

La trazabilidad electrónica inaugura una nueva etapa en la ganadería argentina

La implementación de la trazabilidad electrónica individual marca un punto de inflexión en la producción bovina nacional. El próximo 24 de febrero, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y Albor ofrecerán un webinar gratuito para explicar los alcances del nuevo sistema y sus implicancias sanitarias, productivas y económicas.