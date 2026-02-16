Legumbres: récord productivo y más de USD 400 millones en exportaciones
La campaña 2025/26 marcaría un récord productivo para las legumbres en Argentina, con un volumen estimado de 1,37 millones de toneladas. Impulsado por el crecimiento del poroto y la lenteja, el sector consolida su perfil exportador —con más de USD 400 millones anuales—, aunque enfrenta desafíos estructurales en materia comercial, tecnológica y de agregado de valor.
El complejo de legumbres alcanza su mayor producción en cinco años y proyecta más crecimiento
El complejo de legumbres atraviesa uno de los momentos más destacados del último lustro. Con una producción proyectada en 1,37 millones de toneladas para la campaña 2025/26, el sector se encamina a registrar el mayor volumen de los últimos cinco años, superando en 24% el promedio reciente.
Las legumbres —poroto, garbanzo, arveja y lenteja— no solo cumplen un rol clave en la seguridad alimentaria por su alto valor proteico, sino que también aportan sustentabilidad a los sistemas agrícolas. Su capacidad de fijar nitrógeno mejora la fertilidad del suelo, reduce la dependencia de fertilizantes sintéticos y favorece la diversificación de rotaciones.
El complejo de legumbres alcanza su mayor producción en cinco años y proyecta más crecimiento
En términos de superficie, el área sembrada alcanzaría 952.100 hectáreas, apenas 0,4% por debajo del ciclo previo, aunque todavía en niveles históricamente elevados. El poroto, principal cultivo del complejo, concentraría 679.000 hectáreas —récord histórico— y explicaría cerca del 72% del total implantado en los últimos años.
Más producción y fuerte perfil exportador
El salto productivo se explica principalmente por el desempeño del poroto y la lenteja. La producción de arveja crecería 40% interanual hasta 370.000 toneladas, mientras que la lenteja alcanzaría 43.000 toneladas, también con un incremento del 40%. En contraste, el garbanzo retrocedería 37% hasta 122.000 toneladas.
Argentina destina en promedio 580.000 toneladas de legumbres al mercado externo, generando más de USD 400 millones anuales. En 2025, las exportaciones crecieron 32% en valor y 24% en volumen respecto del año anterior, lo que permitió revertir tres años consecutivos de caída tras el impacto de la sequía de 2023.
El complejo de legumbres alcanza su mayor producción en cinco años y proyecta más crecimiento
Italia se posicionó como el principal destino, seguido por China y España en volumen, mientras que en términos de valor también se destacaron Turquía y otros mercados europeos. En total, las legumbres argentinas llegan a casi 100 países, con una marcada diversificación geográfica según el cultivo.
El poroto mostró el mayor dinamismo, con un aumento del 54% en dólares exportados, mientras que la arveja alcanzó un récord de USD 59,6 millones. Por el contrario, el garbanzo y la lenteja registraron retrocesos interanuales, este último vinculado a una mayor absorción por parte del mercado interno.
Consumo interno y potencial de crecimiento
A pesar del dinamismo externo, el consumo doméstico continúa siendo bajo: apenas 0,8 kg por persona al año, frente a un promedio mundial cercano a 8 kg. La lenteja lidera el consumo interno con el 60% del total, seguida por la arveja (23%).
A nivel global, las perspectivas son favorables. La Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) viene promoviendo activamente el consumo de legumbres por su triple impacto nutricional, ambiental y económico.
El International Grains Council proyecta para 2025/26 un aumento del 15% en el consumo mundial de lentejas y una producción récord de 9,9 millones de toneladas para ese cultivo.
Este contexto abre oportunidades para el agregado de valor. La industrialización del grano en harinas, proteínas vegetales, fibras y almidones permitiría acceder a mercados de especialidades y alimentos procesados, donde la diferenciación por calidad mejora la competitividad.
Desafíos estructurales del complejo
Pese al escenario auspicioso, el sector enfrenta limitantes. La dependencia de mercados externos volátiles, la escasez de herramientas de cobertura de precios y restricciones en materia genética condicionan el crecimiento sostenido.
El complejo de legumbres alcanza su mayor producción en cinco años y proyecta más crecimiento
A ello se suma una comercialización poco estandarizada, con precios definidos mayormente por negociación directa, lo que incrementa la incertidumbre al momento de la siembra. En este contexto, el Panel de Precios de Legumbres de la Bolsa de Comercio de Rosario busca aportar transparencia y referencias para mejorar la toma de decisiones.
Con producción récord, mercados diversificados y un contexto global favorable, el complejo de legumbres se consolida como un actor estratégico dentro del agro argentino. El desafío será transformar ese potencial en mayor agregado de valor, estabilidad comercial y expansión del consumo interno.