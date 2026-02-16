Mayor producción en cinco años

Legumbres: récord productivo y más de USD 400 millones en exportaciones

La campaña 2025/26 marcaría un récord productivo para las legumbres en Argentina, con un volumen estimado de 1,37 millones de toneladas. Impulsado por el crecimiento del poroto y la lenteja, el sector consolida su perfil exportador —con más de USD 400 millones anuales—, aunque enfrenta desafíos estructurales en materia comercial, tecnológica y de agregado de valor.