Récord de producción y exportación impulsan la competitividad del trigo argentino
Con una producción estimada en 27,8 millones de toneladas y exportaciones acumuladas por 9,4 Mt en el primer trimestre comercial, el trigo argentino atraviesa una campaña histórica marcada por precios FOB altamente competitivos y una fuerte expansión de destinos.
Ventas externas en máximos y fuerte demanda asiática para el trigo argentino
El trigo argentino atraviesa una de las campañas más destacadas de su historia reciente. Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la producción 2025/26 alcanzaría 27,8 millones de toneladas, en línea con las proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
Sumando los stocks iniciales, la oferta total asciende a 31,1 Mt, un 50% por encima del promedio de la última década. Este volumen extraordinario consolidó al trigo argentino como el origen más competitivo en el mercado FOB global, con la mayor ventaja relativa de precios de los últimos seis años.
Entre diciembre y febrero, las exportaciones acumularon 9,4 millones de toneladas, según datos de NABSA, lo que representa 4,6 Mt más que en igual período del año anterior y un 87% por encima del promedio del último lustro.
El dinamismo exportador responde a una combinación de factores: abundante oferta interna, menor disponibilidad relativa en otros grandes exportadores y una ventana comercial favorable antes del ingreso de las cosechas del hemisferio norte.
Actualmente ya se encuentran comprometidas 15,3 Mt de la campaña 2025/26, equivalentes al 55% de la producción total, lo que deja aún un importante saldo exportable para los próximos meses.
Asia, el gran motor de la demanda
El mapa de destinos muestra una diversificación inédita, con presencia en mercados que históricamente no eran prioritarios.
Ventas externas en máximos y fuerte demanda asiática para el trigo argentino
Vietnam, Indonesia y Bangladesh concentran el 54% de los embarques en los primeros tres meses de campaña, con más de 5 Mt enviadas en conjunto.
Brasil, tradicional socio comercial, ocupa el cuarto lugar con cerca de 1 Mt. También se destacan China —con 381.000 toneladas ya embarcadas—, Argelia, Tailandia y Marruecos, además de mercados regionales como Ecuador, Chile y Perú.
La amplitud de destinos refleja el diferencial de precios que hoy presenta el trigo argentino frente a competidores como Francia, Rusia, Australia y Estados Unidos.
La abundante producción funciona como ancla de precios, limitando subas pero sosteniendo la competitividad. Este equilibrio permitió acelerar embarques y ampliar mercados, consolidando un récord exportador en el primer trimestre comercial.
Con el 45% de la cosecha aún sin comprometer, el sector mantiene capacidad para continuar abasteciendo al mundo en condiciones favorables, aprovechando la menor oferta estacional del hemisferio norte.
Soja: revalorización industrial en Argentina y presión de cosecha en Brasil
En paralelo al desempeño del trigo, el mercado sudamericano de soja muestra dinámicas diferenciadas.
Ventas externas en máximos y fuerte demanda asiática para el trigo argentino
En Argentina, el precio FOB del aceite de soja para embarques desde la nueva cosecha aumentó US$ 100 por tonelada en lo que va del año, impulsado por una menor producción global de aceites vegetales y por políticas de promoción de biocombustibles.
El valor promedio de exportación industrial de soja para la campaña 2025/26 pasó de US$ 440/t a US$ 457/t, un 6% más que en 2025. Este repunte mejora el poder de compra interno y eleva el FAS teórico, que hoy se ubica 10% por encima del año pasado a igual fecha.
Brasil: cosecha récord y tensión geopolítica
La situación es distinta en Brasil. Según datos de CONAB, la cosecha avanza sobre el 17,4% del área y el USDA elevó la proyección a 180 Mt, un nuevo récord histórico.
Sin embargo, la coyuntura geopolítica introduce incertidumbre. El anuncio del presidente estadounidense sobre mayores compromisos de compra de soja por parte de China —que sumarían 8 Mt adicionales a las 12 Mt ya acordadas— impactó en los precios internacionales.
Tras el anuncio, el FOB del Golfo de México subió 4,1%, mientras que en Paranaguá el movimiento fue más volátil y amplió la brecha entre ambos orígenes. Aun así, la soja brasileña continúa siendo la más competitiva del mercado global.
La evolución del comercio entre China y Estados Unidos será clave para determinar el rumbo de los precios internacionales. Mientras tanto, Argentina capitaliza la firmeza de los productos industriales y Brasil enfrenta el desafío de administrar una cosecha récord en un contexto de competencia geopolítica creciente.
En ambos casos, el comercio agrícola vuelve a confirmar su estrecha vinculación con la política internacional y con la dinámica de la oferta global.