Gana mercados en Asia

Récord de producción y exportación impulsan la competitividad del trigo argentino

Con una producción estimada en 27,8 millones de toneladas y exportaciones acumuladas por 9,4 Mt en el primer trimestre comercial, el trigo argentino atraviesa una campaña histórica marcada por precios FOB altamente competitivos y una fuerte expansión de destinos.