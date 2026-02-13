El clima pone a prueba la cosecha

La región núcleo proyecta una caída de 600.000 toneladas de soja

Tras un enero marcado por el estrés térmico y la escasez de precipitaciones, la Guía de Estrategia Agrícola de la BCR ajustó a la baja la estimación de producción de soja en la zona núcleo. Aunque las lluvias de las últimas semanas frenaron el deterioro en gran parte del área, un "corredor crítico" en el sur de Santa Fe enfrenta pérdidas irreversibles, dejando la proyección actual en 17,2 millones de toneladas.