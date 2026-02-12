Charata será sede del Remate del Primer Lote de Girasol 2025/26
La Bolsa de Comercio de Santa Fe, junto a entidades del sector, encabezará en Chaco el tradicional acto que marca el inicio formal de la comercialización de la nueva campaña. La jornada incluirá un espacio técnico para analizar el presente y las perspectivas del mercado girasolero.
El remate del primer lote no solo tiene un carácter comercial, sino también simbólico: marca el inicio oficial de la campaña.
El próximo jueves 5 de marzo de 2026, la ciudad de Charata, en la provincia del Chaco, será escenario del Remate del Primer Lote de Girasol – Cosecha 2025/26, un evento emblemático que simboliza el comienzo formal de la comercialización de la nueva campaña girasolera en la Argentina.
La actividad es organizada de manera conjunta por las Bolsas de Comercio del Chaco, Rosario, Santa Fe y de Cereales de Entre Ríos, junto con las Cámaras Arbitrales de Cereales de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, además de la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), consolidando un esquema institucional que refleja el peso estratégico del cultivo en la región.
El encuentro se desarrollará en el Hotel Catangé (Ruta 89 Km 71,2 – Charata) y tendrá como punto central el tradicional remate previsto para las 12 horas.
Previamente, desde las 9:00, se realizará una Jornada Técnica orientada al análisis del contexto productivo y comercial del girasol, en un momento clave para el sector.
Análisis técnico y visión de mercado
El programa contempla acreditaciones a partir de las 9:00 horas y el inicio de la Jornada Técnica a las 9:45. Entre las disertaciones previstas se destacan: “Estrategias para maximizar el rendimiento del girasol”, a cargo de Martín Canteros, donde se abordarán variables agronómicas, manejo de cultivo y eficiencia productiva.
“Oportunidades en el mercado del girasol”, exposición que brindará Marcelo Cosso, representante de ASAGIR, con foco en escenarios comerciales, demanda internacional y perspectivas de precios.
La instancia técnica busca aportar herramientas concretas para productores, acopiadores, corredores y operadores del mercado, en un contexto donde el girasol vuelve a consolidarse como alternativa estratégica dentro de los esquemas de rotación y diversificación productiva.
El remate del primer lote no solo tiene un carácter comercial, sino también simbólico: marca el inicio oficial de la campaña y constituye un espacio de encuentro entre productores, industria, exportadores y entidades intermedias.
La participación articulada de las Bolsas de Comercio y Cámaras Arbitrales refuerza el rol institucional en la transparencia de las operaciones, la formación de precios y la promoción de buenas prácticas comerciales en el complejo girasolero.
Desde la organización se solicita confirmar asistencia mediante el formulario correspondiente, dado que se espera una amplia convocatoria de actores del sector agroindustrial.
Con epicentro en el norte argentino —una de las principales zonas productoras del cultivo—, el evento volverá a poner en agenda el potencial del girasol como generador de valor agregado, exportaciones y desarrollo regional, en el inicio de una nueva campaña que ya comienza a marcar expectativas en el mercado.