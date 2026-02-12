Anuncio

Charata será sede del Remate del Primer Lote de Girasol 2025/26

La Bolsa de Comercio de Santa Fe, junto a entidades del sector, encabezará en Chaco el tradicional acto que marca el inicio formal de la comercialización de la nueva campaña. La jornada incluirá un espacio técnico para analizar el presente y las perspectivas del mercado girasolero.