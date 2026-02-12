Informe de la BCR

Con rindes ajustados por la sequía, la soja apunta a 48 Mt en la primera estimación de febrero

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó una producción nacional de soja de 48 millones de toneladas, 1 Mt por encima de lo proyectado al inicio de la campaña pero 1,5 Mt por debajo del ciclo anterior. El resultado final dependerá de las lluvias en los próximos 10 a 15 días, claves para frenar el deterioro en las zonas más afectadas.