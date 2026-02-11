Informe SEA

Precipitaciones oportunas en la etapa de definición de la soja temprana en el centro norte santafesino

Las lluvias registradas entre el 4 y el 10 de febrero en el centro norte santafesino tuvieron distribución irregular, pero no alteraron el ritmo de la campaña gruesa 2025/2026. Con buenos indicadores en girasol y maíz temprano, expectativas renovadas en soja y señales de alerta en algodón y sorgo, el escenario productivo combina rendimientos destacados con desafíos hídricos puntuales.