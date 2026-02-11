Anuncios

Cartas de porte: nuevas exigencias y más control para productores y operadores

El Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificaron las condiciones para emitir cartas de porte y derivados granarios. A partir de ahora, sólo podrán hacerlo quienes estén registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). La medida refuerza el control sobre la trazabilidad y eleva el riesgo de sanciones por incumplimientos.